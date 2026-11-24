"Дядо Гавриил остави един много светъл пример на дълбоко вярващ човек, на духовен пастир, на дълбоко отдаден на Бога архиерей. Това, което остави в сърцата на хората, показа им, че в днешно време човек може да живее според своята вяра в Господ Иисус Христос и да търси преди всичко най-важните неща, които са очистване на сърцето, да се учи да се моли, да се учи да бъде верен, да поправя грешките си.

Този прекрасен храм, който остави, училището, което основа, книгите, които Ловчанска епархия издаде, показа ни как неуморно днес можем да се трудим, всеки на своето място.

Мисля, че град Ловеч и Ловчанска епархия спечелиха в негово лице един молитвеник, защото приживе той не живя за себе си, той не трупаше за себе си Ц вижте какво остави. Мисля, че тези негови трудове ще продължат, така че имате голямо благословение в негово лице" каза патриар Данил за наследството, което остави покойния митрополит Гавриил. Думите му бяха на фона на траурно биещите камбани на храма.

Той допълни, че Врачанският митрополит Григорий, който е наместник на Ловчанския митрополитски престол, ще свика епархийски съвет, ще бъде отправено писмо до Светия синод с молба за съставяне на листа и по устав до три месеца следва да се проведе избор за нов митрополит.

"Молим се новият Ловчански митрополит да продължи делото на дядо Гавриил. Всеки носи своя кръст и с Божията помощ всичко е възможн", изрази надежда патриархът.

Света литургия, оглавена от Врачанския митрополит Григории, в памет на дядо Гавриил, се отслужва в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в момента. Тя се извършва в съслужение със свещеници от светата обител, която покойният владика построи.

"Изключително тежка загуба за Ловеч, за епархията, за цяла България. Човек, който разпростря своето слово и своите дела върху цялата православна общност. Тъжно, но пък имаме пример, който трябва да следваме материално и духовно нематериално наследство. Остави ни този храм, училището "Св. Седмочисленици", кухнята за бедни, вероучението, което е в нашите детски градини и училища, за което той беше радетел", Каза кметът на Ловеч Страцимир Петков. Той, както и множество граждани са в храма, за да се простят с владиката, които четвърт век оглавяваше епархията.

"В този тъжен трети ден на траур в община Ловеч има нотки, макар и малки, на радост за това, че в последните години бяхме заедно в този път на православието и на духовното извисяване в тези дни на дигитален живот. Той именно това се стремеше да направи Ц главно за децата в ранна детска възраст, да ги научи на човещина, на достойни добродетели, които те да получат и да бъдат достойни православни християн" каза още кметът на Ловеч.

В 11 часа ще започне опелото, което ще бъде отслужено от българския патриарх Даниил, от архиереи от Светия синод и от епископи на Българската православна църква – Българска патриаршия. Погребението ще се извърши в двора на храма "Св. Троица", където е и сградата на Ловчанската света митрополия.