Мъж бе измамен и даде 25 000 евро, за да получи "голямо дарение". В понеделник в РУ-Сандански се е явил жител на с. Дамяница, който съобщил за измамата.

В периода от 19.01.2026 г. до 23.11.2026 г., чрез комуникация през мобилно приложение, е въведен в заблуждение от лица, представящи се за служители в банкова институция, юристи и други. Те му обещали да получи дарение под формата на голяма парична сума, като за целта е трябвало да превежда парични суми на предоставени му банкови сметки.

На потърпевшия е нанесена щета на приблизителна стойност около 25 000 евро, съобщиха от ОДМВР - Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.