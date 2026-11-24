Няма как да привлечем сериозни инвеститори, ако те не могат да достигнат до дадена община или индустриална зона залази лоша инфраструктура, коментира Илияна Йотова пред бизнеса на кръгла маса за българската икономика

"Държава, която няма амбицията да произвежда и да създава добавена стойност, рано или късно ще загуби способността си да определя не просто собственото си бъдеще, а и посоката на своето развитие". Това заяви президентът Илияна Йотова на кръгла маса на тема „Актуално състояние, проблеми и насоки за развитие на българската индустрия" на Асоциацията на индустриалния капитал. Без да отправяме големи послания и да издигаме лозунги, трябва ясно да си дадем сметка какво ни очаква през следващите години. Ще имаме ли индустриално развитие и в кои сектори ще се реализира то, запита тя.

Според нея на България й трябва дългосрочна национална стратегия за развитието на индустрията, която да съчетава разбирането за глобалните икономически тенденции с националните специфики и предимства на страната. Необходими са конкретни решения, а не поредната стратегия, която да е затворена в папки

Светът преминава през дълбока трансформация. Пренареждат се глобалните вериги на доставки, променят се инвестиционните потоци, технологиите и енергийната архитектура. Индустриалното производство отново заема централно място в стратегиите на водещите световни икономики, коментира президентът.

Йотова припомни един, според нея, от сериозните недостатъци в развитието на европейската икономика през последните десетилетия. Това е бил отказът, в буквалния смисъл на думата, от засилване и развитие на индустриалното производство.

"В продължение на години водещи европейски икономики се стремяха да изнесат тази дейност към държави извън Европа, водени от съображения за по-евтин труд и по-ниски производствени разходи. В един момент обаче стана ясно, че европейската икономика започва да губи динамиката си и да буксува. Европа осъзна, че не може да бъде конкурентоспособна, ако губи индустриалния си капацитет и производствените си възможности", каза Йотова.

Тя заяви своите резерви и към начина, по който беше развивана концепцията за така наречената „зелена икономика". Зелената сделка беше прокламирана с голяма амбиция, но днес наблюдаваме известна промяна в подхода – по-скоро отрезвяване и преосмисляне на приоритетите, смята президентът. Тя е категорична, че зелената икономика не може да бъде пречка пред конкурентоспособността. Необходимо е да намерим разумния баланс между екологичните цели и възможностите на индустрията да се развива. Това е особено важно на фона на високата административна тежест и регулаторните ограничения, които нерядко задушават предприемаческия дух. В резултат Европа изостава в редица сектори от водещите световни икономики.

В този контекст България трябва да си отговори на един основен въпрос: ще бъде ли активен участник в новата индустриална трансформация на Европа, или ще остане в периферията – пазар за чужда продукция и доставчик на евтин труд, с икономика с ограничена добавена стойност, запита тя, но поясни, че това е реторичен въпрос.

"По-скоро трябва да го приемем като призив за събуждане, за нова амбиция и за изграждане на дългосрочна стратегия за развитието на страната".

Убедена съм, че България има потенциал да бъде активен участник в индустриалната трансформация на Европа. Но за това е необходима дългосрочна национална стратегия за развитие на индустрията.

Тази стратегия трябва да отчита глобалните икономически тенденции и същевременно да дава ясна представа кои отрасли имат потенциал за развитие и могат да осигурят устойчив икономически растеж и по-висока добавена стойност. На държавата принадлежи ключова роля – да създава условия за инвестиции в стратегически отрасли, да насърчава предприемаческите инициативи и производството, както и най-вече да облекчи административните и лицензионните процедури. Това е проблем, за който говорим вече десетилетия.

Предстои ни много работа и по отношение на технологичната модернизация.

Индустрията на бъдещето ще се развива благодарение на знанията, инженерните компетентности, научните изследвания и иновациите. Това изисква ново отношение към професионалното образование, приложната наука и връзката между образователните институции и бизнеса.

Нееднократно съм чувала при срещи с представители на бизнеса за сериозното разминаване между образованието и реалните потребности на българската икономика, сподели тя.

Не е продуктивно непрекъснато да се връщаме назад и да анализираме къде сме допуснали грешки. По-важното е заедно с Министерството на образованието и науката да предприемем конкретни мерки, така че научените уроци да доведат до реални промени. Защото най-ценният ресурс на всяка модерна индустрия са хората – с техните знания, умения и професионализъм, заяви Йотова.

Енергетиката е другата ключова тема. За да бъде една индустрия конкурентоспособна, тя има нужда от достъпна електроенергия за своето производство, сигурни доставки и най-вече предвидими цени, каза президентът.

За тази цел бизнесът трябва да развива и внедрява нови енергийни технологии, а държавата – да модернизира инфраструктурата и да използва стратегическото положение на България в регионален, европейски и световен план.

Българското правителство трябва да подходи с изключително внимание и отговорност към потенциалните промени в енергийната система за търговия с емисии. Необходимо е да гарантира, че тези промени няма да доведат до допълнителна тежест за българската индустрия. Темата е особено актуална и заради предстоящото обсъждане на новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз – бюджета на Съюза за периода до 2034 г. България трябва да има ясна позиция и да защитава своите стратегически икономически интереси в този процес.

По думите й има сериозни резерви в редица европейски държави към предложената рамка, а страните от Вишеградската група са изразили несъгласие с нея. Йотова изрази съмнение, че документът ще бъде приет до края на годината, но подчерта, че от следващия финансов период зависят възможностите на държавите да планират собственото си икономическо развитие.

Президентът обърна специално внимание на предвидените промени в търговията с емисии, които според нея не отчитат достатъчно националните специфики на българската икономика. Тя призова българската държава да представи по-категорично становище по този въпрос.

Предизвикателствата пред българската индустрия могат да бъдат преодолени само с общи усилия.

Президентът е категоричен, че един от най-сериозните проблеми остава транспортната инфраструктура в страната. Не става въпрос само за изграждането на магистрали, но и за състоянието на републиканската пътна мрежа и свързаността на отделните региони. "Липсата на добра инфраструктура е една от причините големи части от страната да остават извън активното икономическо развитие. Няма как да привлечем сериозни инвеститори, ако те не могат да достигнат до дадена община или индустриална зона", коментира Йотова.

Затова, според нея, намирането на решения за подобряване на транспортната свързаност трябва да бъде сред основните ни приоритети.

Българският бизнес няма нужда от поредната стратегия, която да остане в папките. Той има нужда от конкретни решения, ясни срокове и отговорност за тяхното изпълнение, категорична е Йотова. Тя смята, че на страната й липсва ни последователна програма за това как трябва да изглежда българската икономика през следващите години.

"България не може да си позволи да продължи да бъде единствено доставчик на суровини и евтин труд. Трябва да преминем към производство на конкретни продукти с висока добавена стойност. Това би донесло по-голямо икономическо развитие и печалби за страната", посочи тя.

Според президента България има възможност през следващите години да се превърне във важна страна не само за развитието на Югоизточна Европа, но и за енергийната, инфраструктурната и дигиталната сигурност на целия Европейски съюз.

За целта страната трябва да намери подходящите си партньори и да отстоява интересите си пред европейските институции при осигуряването на средства и възможности в рамките на новите европейски фондове. Йотова обърна внимание на втория стълб на предложената финансова рамка, свързан с конкурентоспособността, като посочи, че България може да има значима роля в него.

Тя подчерта обаче, че това не отменя необходимостта от запазване на кохезионната политика и политиката в областта на селското стопанство, които са от голямо значение за страната. По думите ѝ България все още не е достигнала равнището на развитие на съседни държави и на страните от Западна и Северна Европа и трябва да защитава интересите си във всички тези политики.

Според нея, страната ни има реални възможности за развитие. През следващите години България може да се превърне в ключов участник в новата индустриална архитектура на Европа. Въпросът е как ще използваме този потенциал, как ще привлечем инвестиции и как ще осигурим необходимите средства и възможности чрез новите европейски фондове и финансови инструменти.

Трябва активно да участваме в дебата за бъдещата многогодишна финансова рамка, като защитаваме интересите си по отношение на кохезионната политика и общата селскостопанска политика, както и на останалите европейски инструменти за подкрепа на икономическото развитие, каза още президентът и заяви, че са необходими повече амбиция, смелост и кураж.

"Убедена съм, че именно вие, представителите на бизнеса и индустрията, можете да дадете най-добрите съвети на институциите в страната. Защото познавате реалните проблеми, виждате възможностите и знаете от какво има нужда българската икономика, за да се развива. Време е да превърнем тези идеи в конкретни решения и действия. България има потенциал. Необходимо е да проявим воля и последователност, за да го реализираме", каза още тя.