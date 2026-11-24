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Пожар е изпепелил бояджийско хале и два автомобила в автосервиз във Велико Търново. Сигнал за инцидента е получен малко преди 18 часа вчера, а сервизът е на улица "Шемшевско шосе".

На място са изпратени три пожарни и 7 огнеборци на Районната пожарна служба. Въпреки бързата им намеса, огънят е унищожил бояджийско хале с площ от 260 кв. м, както и две коли.

Спасени са две сгради, четири леки и един товарен автомобил. Няма данни за пострадали хора.

Причините са в процес на изясняване.

На още два пожара в региона са реагирали пожарникарите вчера. В16:54 ч. в Оперативен център Велико Търново е получен сигнал от те 112 за пламнала стопанска постройка в село Драгижево. Два екипа са изпратени на мястото. Те са овладели пламъците преди да обхванат две сгради. Огънят е унищожил 20 кв.м покрив.

В късния следобед е горял и комин на къща в село Драганово. Горнооряховските пожарникари са се намесили своевременно и няма данни за материални щети.