Представители на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) проведоха работна среща с представители на Посолството на САЩ в България. Основен акцент в разговорите са били дейността на новата комисия, нейните правомощия и възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

По време на срещата дипломатите са били запознати със структурата, актуалното състояние и работата на антикорупционния орган. Обсъдени са законовите му функции като независима специализирана държавна институция с постоянен характер, съобщават от институцията.

Председателят на КПК Пламен Тодоров съобщи, че от 3 ноември 2026 г. комисията разполага с напълно функционираща оперативна структура. Вече се изпълняват задачите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяване на конфликт на интереси, както и разкриване и разследване на корупционни престъпления, извършени от лица на публични длъжности.

В момента тече процесът по прехвърляне към КПК на архивните дела на оперативен отчет, свързани с противодействието на корупцията, както и на съответните бази данни от Държавна агенция „Национална сигурност". Това се извършва съгласно Закона за противодействие на корупцията, посочи Тодоров.

Предстои да бъдат приети и действащите оперативни дела на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" към МВР, които са свързани с разследване на корупция по смисъла на закона.

По време на разговорите са обсъдени и основните институционални и оперативни предизвикателства пред комисията. От КПК са заявили пред американските дипломати, че водещи принципи в работата им ще бъдат прозрачността, независимостта и стриктното спазване на закона.

Пламен Тодоров е благодарил за досегашното ефективно сътрудничество с представители на американското посолство. Участниците в срещата са обменили мнения за възможностите за разширяване на партньорството в конкретни области и за подкрепата, която САЩ биха могли да окажат.

Срещата е част от поредицата работни разговори на ръководството на КПК, насочени към изграждане на устойчиво взаимодействие с партньорски институции в борбата с корупцията.