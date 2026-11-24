Все още няма привлечени обвиняеми по разследването за издаване на медицински документи с невярно съдържание, използвани за отпускане на инвалидни пенсии. Това съобщи пред БТА наблюдаващият прокурор по делото и районен прокурор на Разград Иван Иванов.

Материалите по делото вече са внесени в съда за одобрение на протоколите от извършените претърсвания и изземвания. След произнасянето на съда разследването ще бъде върнато в прокуратурата, за да бъдат прегледани събраните доказателства и да бъдат дадени указания за следващите действия, обясни прокурорът.

Сред задържаните при акцията е бил посредник от Разградска област, както и четирима лекари и други посредници от София. Никой от тях обаче не е привлечен като обвиняем, а всички са освободени след изтичането на 24-часовия срок за задържане.

По данни на Иван Иванов към момента се проверява участието на осем или девет души, подали заявления за отпускане на инвалидни пенсии въз основа на документи с невярно съдържание. При част от тях пенсии вече са били отпуснати, докато при други са установени нередности в документите.

Точният брой на засегнатите ще стане ясен след запознаване с материалите по делото. Предстои чрез експертизи да бъде установен и размерът на евентуалните щети за държавния бюджет.

Прокурорът не изключи в схемата да е имало организация с признаци на организирана престъпна група, както и да бъдат установени допълнителни участници. Това ще бъде преценено след подробен анализ на доказателствата.

Разследването в Разград е започнало през май. По първоначални данни за изготвянето на документите са използвани медицински заведения основно в София и Северозападна България.