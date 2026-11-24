Проверяват данни за прикриване на доказателства по знакови убийства

Демерджиев определи отстраняването на Коцев като неприемливо

Ако Коцев има данни за координирано действие срещу него, да подаде сигнал

Вътрешният министър Иван Демерджиев отправи остри критики към прокуратурата по повод твърденията на окръжния прокурор на Разград, че схемата за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е известна от години, а при последната операция са установени нови участници в нея.

Според Демерджиев, ако представители на държавното обвинение са разполагали с подобна информация, те са били длъжни да предприемат своевременни действия.

„Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да са ги разбили отдавна. Имат всички инструменти за това", категоричен бе министърът.

Той призова прокуратурата да се ангажира по-активно с разкриването и пресичането на подобни престъпни практики, вместо да коментира тяхното съществуване постфактум. По думите му към момента именно служителите на МВР предприемат активни действия за противодействие на тези злоупотреби.

Той коментира и инцидентът с граничен полицай, при който загина 18-годишната Милена Мирчева.

Граничният полицай, замесен в случая с прегазената жена в Драгоман, е отстранен от длъжност и срещу него се извършва дисциплинарна проверка. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти.По думите на вътрешния министър служителят на „Гранична полиция" е отстранен незабавно, като има основания да се смята, че дисциплинарната процедура ще приключи с уволнението му.

Демерджиев беше категоричен, че ръководството на МВР няма да толерира нарушения от страна на служители на ведомството, които поставят под съмнение доверието в институцията. „Месеци наред се борим да възстановим доверието и авторитета на полицейските служители, доверието в нашата работа", подчерта министърът.

Демерджиев коментира и случая, при който трима непълнолетни на 14, 15 и 16 години бяха привлечени към наказателна отговорност за блудствени действия с 15-годишно момиче. Разследването започна след появата на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално насилие. На 21 ноември Софийският районен съд наложи най-тежката мярка за неотклонение на тримата обвиняеми.

Демержиев съобщи, че проверки се извършват както в Столичната дирекция на вътрешните работи, така и в дирекция „Вътрешна сигурност".

По думите му към момента на подаването на сигнала за силен шум четирите налични полицейски патрула са били ангажирани на други местопроизшествия. В момента се изяснява какви конкретни действия са предприели униформените при последвалото посещение на адреса. Министърът увери, че при установяване на нарушения виновните служители ще понесат отговорност.

Демерджиев коментира и появилата се информация за евентуални връзки между служител на МВР и един от задържаните непълнолетни. Той посочи, че към момента подобни данни не са потвърдени, но беше категоричен, че при установяването на такива обстоятелства ведомството ще действа безкомпромисно. Вътрешният министър отправи и критики към комуникацията с прокуратурата по случая, като обясни, че МВР няма достъп до материалите по досъдебното производство. „Не е много коректно да се коментират отделни материали, без да се даде достъп", заяви Демерджиев. Според него по-правилният подход би бил провеждането на съвместна среща между двете институции.Вътрешният министър обясни, че полицейските служители могат да влязат в жилище през нощта, когато разполагат с ясни данни, че в него се извършва тежко престъпление. По думите му към момента няма установени данни, че при посещението си на адреса полицаите са разполагали с такава информация. Предмет на започналите проверки обаче е защо служителите са се отзовали на сигнала в конкретния момент и дали са имали възможност да реагират по-рано. „Като цяло усилията ни са насочени натам да не допускаме такива случаи да се реализират. И когато се реализират, всеки път ще търсим отговорността, за да не се повтарят", категоричен бе Демерджиев.

В понеделник директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков съобщи, че в хода на разследването е разкрито и второ посегателство. Иззети са газов пистолет и мобилен телефон на един от заподозрените.

Иван Демерджиев определи като неприемлив начина, по който се стигна до предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на Варна Благомир Коцев. Според него обяснение за действията на Общинската избирателна комисия дължат политическите сили, които имат представители в нея.

Министърът съобщи, че МВР разполага с множество материали, свързани както със самия кмет на Варна, така и с хора, които са се опитвали да оказват влияние върху него. По думите му ведомството работи и в двете направления. Министърът призова Коцев да сезира МВР, ако разполага с информация за координирани действия срещу него, които представляват закононарушения или престъпления. Той увери, че по подобни сигнали ще бъде работено.

„Да се подменя вотът на гражданите с решение на Общинската избирателна комисия, после да се оттеглят партиите, излъчили тези представители, и да не подкрепят техните действия – неприемливо е това като модел на поведение", категоричен беше Демерджиев.Вътрешният министър коментира и мащабната специализирана операция срещу издаването на фалшиви ТЕЛК решения, проведена в понеделник на територията на три области.

Той припомни, че още преди месеци по разпореждане на премиера Румен Радев е започнала инициатива за противодействие на злоупотребите с публични средства в здравната и социалната система. Усилията на МВР са насочени както към неправомерното получаване на средства чрез фалшиви решения за инвалидност, така и към източването на Националната здравноосигурителна каса. „И на двете места говорим за огромни публични средства", подчерта Демерджиев.

Според него последиците от подобни престъпни практики не се изчерпват с финансовите загуби за държавата. Те водят и до нарушаване на правата на пациентите, както и до ощетяване на хората, които действително се нуждаят от медицинска експертиза и социална подкрепа.

Министърът потвърди, че при операцията има задържани лекари, като призова прокуратурата да оказва по-активно съдействие на разследващите органи. Той увери, че действията на МВР в тази посока ще продължат до преустановяване на злоупотребите.

Демерджиев коментира и изнесената от него през миналата седмица информация за служители на МВР, за които има данни, че са прикривали доказателства по знакови убийства. Министърът отказа да предостави конкретика за броя на проверяваните служители и случаите, по които се работи, с аргумента, че действията на ведомството са свързани както с разкриването на вече извършени престъпления, така и с предотвратяването на потенциални убийства.

Той обаче увери, че резултатите от проверките ще бъдат оповестени след приключването им, а при установяване на нарушения ще последват съответните санкции.

По думите му МВР е напът да разкрие и други убийства, останали неразрешени през годините. В хода на работата се очертават данни за евентуална отговорност не само на полицейски служители, но и на други лица за това, че тези престъпления не са били разкрити. Демерджиев увери, че при наличието на подобна информация тя ще бъде огласявана и ще бъдат предприемани категорични действия.

Вътрешният министър коментира и очакванията си за развитието на знакови разследвания след избора на нов Висш съдебен съвет и нов главен прокурор.

„Очаквам да има събуждане и започване на работа от страна на съдебната система. Това очаквам и очакванията ми са много силни в тази посока", заяви Демерджиев, съобщава Нова.

Той отново изрази недоволство от взаимодействието с държавното обвинение, като посочи, че към момента МВР не получава необходимата подкрепа от прокуратурата, въпреки тясното сътрудничество между двете институции.

Според министъра изборът на нов състав на ВСС трябва да доведе до реална промяна в работата на прокуратурата и до резултати по случаи, които остават без развитие от години. „Прокуратурата също да застане на мястото си и да започне да работи така, че да не си задаваме въпроси какво е било ясно години назад, а тези въпроси, които са стояли години назад, да получат своите отговори", заключи Демерджиев.