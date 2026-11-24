Кметът на община Шумен проф. Христо Христов поздрави хористите от Смесен хор „Проф. Венета Вичева“ за спечелените две отличия на XIX Международен хоров конкурс „Град Римини“. Срещата се състоя по време на репетиция на състава, само дни след завръщането му от престижния международен форум в Италия.

„Със спечелените две отличия показахте този хоров дух и традиции, които нашата община има, и прославихте не само Шумен, но и цяла България“, каза проф. Христов. Той подчерта значението на съхраняването на музикалните традиции и завета на проф. Венета Вичева, който продължава да живее и да се утвърждава чрез работата и постиженията на хора.

Кметът връчи поздравителен адрес на диригента Христо Атанасов и изрази гордостта си от успеха на състава. Той увери хористите, че подкрепата на Община Шумен за развитието на хоровото изкуство и дейността на формацията ще продължи.

Диригентът Христо Атанасов благодари за последователната подкрепа на Общината, включително за оказаното съдействие непосредствено преди участието на хора в конкурса. По думите му това е важен стимул за изпълнителите да продължават да се развиват и да представят достойно Шумен на международната сцена.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева също поздрави хористите и им пожела да продължават със същия ентусиазъм и отдаденост да развиват своята дейност и да постигат нови успехи.

Смесеният хор „Проф. Венета Вичева“ се завърна от XIX Международен хоров конкурс „Град Римини“ със сребърно отличие в категорията „Народна, спиричуъл, госпъл и поп музика“ и бронзово отличие в категорията „Свещена музика“. Съставът участва под диригентството на Христо Атанасов и с корепетитор Жанета Кацарова. В конкурсната и концертната програма със специални солови изпълнения се включи сопраното Пролет Пенчева.

Конкурсът се проведе от 13 до 15 ноември 2026 г. и събра хорови състави от Италия, Полша, България, Чехия и Хърватия. В рамките на фестивалната програма шуменските хористи участваха в концерт на 13 ноември, а ден по-късно изнесоха концерт и в Сан Марино.

Двете международни отличия са признание за последователната работа и високата подготовка на Смесен хор „Проф. Венета Вичева“, както и за достойното представяне на Шумен и България на международната музикална сцена.