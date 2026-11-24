Владислав Горанов от ГЕРБ определи отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев като голяма политическа грешка. В понеделник вечерта Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна реши да прекрати предсрочно правомощията на кмета.

„Това е голяма политическа грешка, за която Бойко Борисов многократно предупреждаваше", заяви Горанов пред журналисти. Той припомни, че при предишния опит за отстраняване на Коцев представителите в ОИК са се съобразили с позицията на ГЕРБ и не са предприели подобни действия.

„Нашата позиция от снощи остава непроменена. Няма какво като политическа сила да направим, но гарантирам, че нашите представители в Общинската избирателна комисия няма да правят и няма да гласуват предложението за временен кмет на Варна", посочи Горанов, цитиран от БТА.

Попитан защо отстраняването се случва именно сега, той заяви, че няма смислен отговор на този въпрос. Според него решението на ОИК легитимира несполучливото управление на града, а всички проблеми в работата на общината ще останат на заден план заради „безсмисленото и непропорционално решение".

Горанов определи като странно голямо мнозинството, с което е взето решението, и посочи, че не знае на каква база е формирано единомислието в комисията.

На въпрос дали са засегнати икономически интереси, той отговори, че според него Коцев е засегнал интересите на варненци. Горанов заяви, че не може да твърди дали други интереси са мотивирали мнозинството в ОИК.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска оставките на представителите на партията в ОИК – Варна и обяви, че се разграничава от гласуването им по решението за прекратяване на мандата на Благомир Коцев. Това съобщиха от ГЕРБ на страницата си във Фейсбук.