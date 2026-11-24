Председателят на „Продължаваме промяната" Асен Василев определи като „безпрецедентно" решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да прекрати правомощията на кмета Благомир Коцев. Той обяви, че в сряда партията организира два протеста – в София и във Варна.

Василев коментира решението пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Според ОИК Коцев е отсъствал неправомерно от работното си място, докато е бил в ареста. „Според съда задържането му също е било неправомерно", заяви лидерът на ПП, цитиран от БТА.

Василев отправи обвинения към местни икономически фигури, като заяви, че според него зад отстраняването на кмета стоят Дънката и ТИМ.

„Абсолютно смятам, че те стоят зад това отстраняване", каза той.

По думите му цялата ОИК е „овладяна" от тези икономически интереси. Василев определи момента на решението като несъ случайен и заяви, че според него целта е Общинският съвет да избере временен кмет, който да прокарва проекти, отхвърляни от Коцев. Той посочи, че в това мнозинство участват групите на ГЕРБ и „Възраждане".

Лидерът на ПП съобщи още, че един от членовете на ОИК, гласували за прекратяването на мандата на Коцев, е бил излъчен от партията през 2023 г. По думите му от ПП са направили опит да го оттеглят, но от Централната избирателна комисия са отговорили, че това може да стане само с писменото съгласие на самия представител.