Правителството на „Прогресивна България" само е махнало спирачките на камиона и с действията си създава предпоставки за „перфектна буря" в публичните финанси на страната. Това заяви Мартин Димитров от „Демократична България" в кулоарите на парламента преди заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

Димитров използва метафората за „камиона без спирачки", с която премиерът Румен Радев описа състоянието на публичните финанси при представянето на проектобюджета за тази година в Университета за национално и световно стопанство.

По думите на депутата „Демократична България" е поискала бюджетът да бъде оттеглен и пренаписан, но вместо това той е променен в още по-грешна посока. Според Димитров са заложени допълнителни разходи за 1 млрд. евро, а срокът за сключване на нови споразумения с общините е удължен „на тъмно" до края на 2026 г.

„Задал съм писмен въпрос към правителството колко нови споразумения без всякакви критерии ще бъдат сключени с общините", каза той, цитиран от БТА.

Димитров заяви, че действията на управляващите създават предпоставки за повишаване на цените. Той посочи, че на днешното заседание на бюджетната комисия ще бъдат гласувани над 20 нови увеличения на данъците и осигуровките.

Критики отправи и към текстовете за данък „свръхпечалба". Според него в първоначалния им вариант те са били формулирани така, че подобен данък да се дължи дори от предприятия, които са на загуба.

От „Демократична България" предлагат глобите да бъдат превалутирани, а не удвоявани. „Използват еврото, за да вдигнат всички глоби. То си е за сезиране на Комисията за защита на потребителите цялата работа", коментира Димитров.

Според него съчетанието от международни фактори, висок бюджетен дефицит и увеличаване на данъците и глобите създава риск от „перфектна буря". „Камионът без спирачки е, защото те му махнаха спирачките", обобщи той.

Владислав Панев от „Демократична България" също критикува проектобюджета, като посочи, че освен големия дефицит проблем е и липсата на реформи.

„Реформите са като да отидеш на зъболекар – не е приятно, обаче колкото повече отлагаш, толкова по-тежки са реформите", заяви Панев.

Той съобщи, че партията предлага увеличаване на необлагаемите вноски за животозастраховане и здравни фондове, така че разходите за здравеопазване да не остават изцяло за сметка на Националната здравноосигурителна каса, която според него е „източвана поголовно".

Панев определи правителството като нереформаторско и предупреди, че отлагането на необходимите промени ще направи бъдещите мерки много по-скъпи.