Нямало причина за побоя, извършителят е задържан, а пострадалата е в болница

Мъж във видимо неадекватно състояние се е нахвърлил с удари и заплахи срещу преминаваща пешеходка пред магазин на бул. „Васил Априлов" в Пловдив, съобщават от полицията. Към 19,45 ч. вчера патрул на Второ РУ бил насочен към мястото по сигнал. На място униформените установили, че нападението е извършено без никаква причина.

Пострадалата е настанена в болница за наблюдение. Криминално проявеният и осъждан извършител на побоя, който на 47 години, е задържан за срок до 24 часа. При тестването му с дрегер е отчетена стойност над 3 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.