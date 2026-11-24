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В ареста е отведен и 41-годишен от Асеновград, седнал пиян зад волана

Дрогирана шофьорка заловиха органите на реда в Раковски, съобщи полицията. Около 7,20 ч. вчера за проверка бил спрян лек автомобил „Рено", зад волана била 27-годишна. На полицаите им направило впечатление странното й поведение и я изпробвали с апарат за употреба на наркотици. Уредът реагирал положително на кокаин.

Същевременно в чантата й било открито пакетче със съмнително вещество, което е предоставено за експертиза. Младата водачка отказала да даде кръв за химически анализ. Със заповед по Закона за МВР е задържана за едно денонощие.

Униформени признават, че попадат при проверки на все повече надрусани шофьори, което крие риск както за тях, така и за другите участници в движението.

Снощи със същата мярка - задържане в полицията в Асеновград, е попаднал и 41-годишен мъж. Той е хванат да управлява лек автомобил „Мерцедес" под въздействие на алкохол над 1,3 промила.

Срещу него и водачката от Раковски извършители се водят бързи производства.