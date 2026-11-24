24-годишен българин от с. Марчево, община Гърмен, е в неизвестност от събота. Той заминал за района на Като Неврокопи, в близост до границата, където имал среща с позна гръцки фермер от с. Перитори, при когото работел. След това близките на Билял Илиев нямат връзка с него и са притеснени да не е убит. Твърдят, че бил намерен изоставен микробусът му. Вече трети ден десетки негови приятели и роднини са на гръцка територия и го издирват. Уведомена е и полицията. Според онлайн медията "Неврокопи прес" българинът е изчезнал, негови сънародници са пристигнали да го търсят, а полицията го е обявила за издирване.