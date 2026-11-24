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Варненският апелативен съд потвърди задържането под стража на 34-годишен мъж, обвинен в отглеждане на конопени растения и притежание на три вида наркотици с цел разпространение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прокуратурата обвинява Димитър В. в това, че отглеждал в жилището си 15 растения от рода на конопа и държал с цел разпространение над 15 кг марихуана, 0,65 грама кокаин и 0,2 грама метамфетамин.

Мъжът е признал вината си и защитата не оспорва авторството на деянията. Адвокатът обаче възразява срещу извода, че обвиняемият може да извърши престъпление, ако бъде освободен с по-лека мярка за неотклонение.

Прокуратурата настоява арестът да бъде потвърден заради реалната опасност от извършване на ново престъпление, като се позовава на контактите на обвиняемия и данните за продължителна престъпна дейност.

Апелативният съд приема, че има обосновано предположение за съпричастността на Димитър В. към двете престъпления. Като доказателства са посочени иззетите наркотични вещества и оборудване, везни със следи от наркотици, свидетелски показания, обясненията на задържания и експертна справка.

Според събраните данни растенията са отглеждани в продължение на около четири месеца в четири палатки тип оранжерия в дома на обвиняемия.

Съдебният състав посочва, че количествата и различните видове наркотици, изградените съоръжения и създадените условия за отглеждане сочат целенасочена и продължителна противоправна дейност. Това обосновава опасността мъжът да извърши престъпление при промяна на мярката му за неотклонение.

С тези мотиви Апелативният съд – Варна потвърди определението на Окръжния съд за задържане под стража на Димитър В.