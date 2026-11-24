България трябва да започне да разработва възможностите си в сферата на геотермалната енергия. Можем да бъдем много по-ефективни, ако внедрим водещите технологии в тази област. Очаквам с нашите приятели от Нидерландия заедно да намерим отговора как да използваме най-сетне нашите предимства. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на форума „Геотермална енергия и модернизация на българските оранжерии", организиран от Посолството на Кралство Нидерландия в България, съвместно с Нидерландската агенция за предприемачество. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Министър-председателят акцентира върху природните богатства на страната ни и сериозния потенциал за развитие на геотермални оранжерии. За целта обаче са необходими нови технологии в тази сфера, а именно Нидерландия е сред лидерите по внедряване на геотермални системи. „Каня инвеститорите от Нидерландия да се възползват от богатите природни възможности, които предлага нашата страна. Заедно в тази геополитическа криза можем да бъдем много по-полезни един на друг и много по-ефективни", заяви Радев и отбеляза изключително ползотворното сътрудничество между България и Нидерландия.

Министър-председателят Румен Радев посочи, че в динамично променящия се свят именно геотермалната енергия може да бъде част от решението на сериозните предизвикателства, свързани с енергийната криза и продоволствената сигурност.