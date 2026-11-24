Велосипедист беше ударен от автомобил на кръстовище в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 23 ноември, около 13:10 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие в квартал „Рилци" в град Добрич. На място е установено, че велосипедист на 29 години не спира на пътен знак „Стоп" отнема предимство и навлиза в кръстовището, където е блъснат от лек автомобил „Тойота" След инцидента велосипедистът е с комоцио и натъртвания.

Пак на 23 ноември, около 14:55 часа в град Генерал Тошево при проверка на микробус „Фолксваген", управляван от 50 годишен мъж, дрегерът отчита 2,63 промила алкохол. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.