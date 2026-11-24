Последният дом на Ловчанският митрополит Гавриил оставил незаличима следа в Ловеч и епархията, която оглавяваше в продължение на 25 години, е в двора на катедралния храм "Света Троица". Там, където са погребани неговият предшественик митрополит Григорий и един от най-ярките духовници в българската история митрополит Филарет.

За да започне градежа на величествената катедрала в центъра на Ловеч митрополит Гавриил продаде апартамента си и вложи парите в Богоугодното дело, което увенча живота му. Сетне неуморно събираше средства за довършването му, надзираваше изографисването.

В съградения от него храм бе опелото, предвождано от патриарх Данил. И щом архиереите от Светия синод и хора запееха, вятарът спираше, иконите и светите ликове от стенописите немееха почтително пред паметта на един от най-отдадените на църквата духовници.

Сред дошлите да се простят с дядо Гавриил бяха представители на местната власт, политици, духовници и миряни. Глави пред него сведоха кметовете на Ловеч и Троян - Страцимир Петков и Донка Михайлова, областният управител Пламен Христов. Посланникът на Русия Елеонора Митрофанова също се прости с владиката, който бе руски възпитаник.

В продължение на трите траурни дни не секна потока от хора, които се сбогуваха със своя духовен водач. Стотици със сълзи на безкрайна тъга го изпратиха в последния му път. Сред скърбящите бяха и малките възпитаници на първото църковно училище, което дядо Гавриил основа. Те стояха до църковния хор, създаден също от владиката, по време на опелото. Пак те първи вървяха след съркофага на обичания си дядо и наставник. По всеобщо мнение тези деца са най-голямото наследство на митрополит Гавриил, защото ще съхранят вярата и ще продължат делото му.