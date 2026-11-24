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Жена е била убита Сливен. Тежкото престъпление е извършено на 11 ноември, съобщиха от прокуратурата.

Убийството е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

По време на разследването е установено, че на жената е нанесен тежък побой, в резултат на който тя е починала.

Окръжната прокуратура внесе в съда искане за вземане на мярка постоянен арест на двама мъже.

Те са обвинени за това, че в съучастие по между си, единият в ролята на извършител, а другият в ролята на помагач, умишлено са умъртвили жената.