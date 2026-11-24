От справяне с кризите в сметосъбирането София преминава към подобряване на услугата. Това заяви кметът Васил Терзиев на брифинг в Столичната община след среща с представители на общината и Столичния инспекторат.

„Искаме да покажем на софиянци, че градът може да бъде още по-чист, че поддържането на чистотата продължава да бъде основен приоритет и няма нужда вече да си говорим за кризи", каза Терзиев.

По думите му с подписването на всеки дългосрочен договор с фирмите за почистване общината се приближава към обещаното през миналата година – договорите да бъдат разпределени във времето, за да не се стига до ситуация, в която администрацията е притискана, както и да се увеличи общинският капацитет и да се подобри качеството на услугата.

Терзиев заяви, че мерките ще позволят да бъдат спестени над 220 млн. евро на софиянци. Според него това нямало да бъде възможно, ако общината не беше устояла на натиска.

Предстои по-голям фокус върху разделното събиране на отпадъци. След преговори Столичната община е договорила над 900 точки за разполагане на контейнери за разделно събиране, 1300 нови съда и по-редовното им извозване.

Кметът изрази удовлетворение, че гражданите все по-добре възприемат разделното събиране. Според него отпадъците трябва да се разглеждат като суровина, а не като боклук, чието изхвърляне и оползотворяване струва скъпо.

Планира се и обособяването на допълнителни места за събиране на едрогабаритни и строителни отпадъци, както и разширяване на системата за подаване на заявки за тяхното извозване. Целта е да изчезнат гледките на тротоари и обществени пространства, блокирани от изхвърлени мебели и строителни материали, предава БТА.

Относно почистването на междублоковите пространства и кошчетата за смет в районите Терзиев посочи, че най-доброто решение е тези дейности също да бъдат възложени на сметопочистващите фирми. Така ще има една организация, отговорна за чистотата в съответните райони.

В момента се получава разминаване – улиците и тротоарите се почистват, но вятърът разнася отпадъците от други места и у гражданите остава впечатлението, че общината не се справя, обясни кметът.

Терзиев призова софиянци да пазят града и да бъдат съюзници на общината в усилията за поддържане на чистотата.