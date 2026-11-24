Ключов свидетел, обявен за общодържавно издирване, стана причина за поредното отлагане на делото срещу бившия кмет на Кърджали Хасан Азис, бившия главен счетоводител на общината Валентин Иванов и бившите финансови контрольори Петьо Василев и Димитър Димитров.

Свидетелят Мохамед Идриз не се яви и на предишното заседание по делото. Той не е бил открит на посочения от него адрес, за да бъде призован, стана ясно в съдебната зала. На 13 октомври Идриз е бил обявен за общодържавно издирване. Мъжът е собственик на фирмата, извършвала сеч на дървета в дерета и гробищни паркове в населени места на община Кърджали и ги е доставял до кметства и детски градини. Именно изпълнението на договорите с фирмата е в основата на обвиненията срещу четиримата бивши общински служители.

И прокуратурата, и защитата на подсъдимите настояха свидетелят да бъде разпитан, тъй като показанията му са от съществено значение за делото. Съдът уважи искането и насрочи следващото заседание за 22 януари 2027 г.

Хасан Азис и Валентин Иванов са обвинени в длъжностно присвояване на 78 704 лева и в безстопанственост, от която според прокуратурата са настъпили щети за общината в размер на 12 459 лева. Обвиненията се отнасят за периода от декември 2017 г. до януари 2019 г. Според прокуратурата при изпълнението на два договора за санитарна сеч общината е плащала за недоставени количества дърва, както и на по-високи от договорените цени. Добитата дървесина е трябвало да бъде използвана за отопление на детски градини и кметства.

Двамата бивши финансови контрольори са обвинени, че не са изпълнили служебните си задължения. Според обвинението от действията на Петьо Василев са настъпили щети за общината в размер на 11 184 лева, а от тези на Димитър Димитров – за 24 420 лева.