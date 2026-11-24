Защитата поиска Иван Иванов да бъде пуснат на свобода, но съдът не се съгласи

"Системна алкохолна злоупотреба, която обаче не е обективирана като зависимост" са установили вещите лица, изготвили психиатричната експертиза на подсъдимия за убийството на 2-месечния си син Иван Иванов от пловдивското село Желязно. В заключението си експертите са посочили, че макар да е бил пиян към момента на инкриминираното деяние, мъжът е разбирал свойството и значението на действията си.

"Алкохолното опиване ограничава личностния самоконтрол, без това качествено да нарушава възможността да се ръководят постъпките", каза д-р Райна Димитрова. По думите ѝ мъжът реагирал свръхнервно на нещо, което би трябвало да бъде нормално за един родител - детския плач.

Експертите са установили, че Иванов е интроверт. Пред съда го описаха като социално отдръпнат човек, който не поддържа контакти с хора извън семейството му. Мъжът не работил, а пиенето улеснявало личностните му особености.

"Основно незрели и ирационални поведенчески мотиви. За реагирането в конкретната ситуация определяща роля е имала употребата на, според него, значително количество алкохол", казаха вещите лица.

Пред тях Иван Иванов няколко пъти казал, че няма спомен за събитията, предшествали смъртта на сина му. "Той категорично отрича действия, които биха могли да го уличат в нещо нередно", посочиха експертите, а съдия Петко Минев заяви, че по делото имало доказателства мъжът да е казал "Бог ни го взе". Адвокатката на Иванов Светлана Званчева се възпротиви срещу приемането на експертизата, но съдът я поряза.

След като магистратите изслушаха призованите вещи лица, защитата поиска подсъдимият да бъде пуснат под домашен арест. Съдебният състав обаче потвърди мярката му за неотклонение "задържане под стража" и отложи процеса за 27 януари.

Сигналът за смъртта на бебето беше подаден на 26 февруари. На място в къщата на семейство Иванови пристигнали полицаи и медици. Те обаче единствено констатирали фаталния изход. От прокуратурата тогава съобщиха, че на трупа било извършено съдебномедицинско изследване, което установило, че момченцето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. Разследващите събрали доказателства, че е било ударено по главата с бутилка от баща му. За следващото заседание ще бъде направена експертиза на пръстовите отпечатъци, за да стане ясно дали шишето е било държано от Иванов докато пие, или в позиция, позволяваща удари.