Илияна Йотова и Кирил Вълчев получиха от ЦИК сертификатите си, че са избрани за президент и вицепрезидент. Връчи им ги председателят на ЦИК Георги Хорозов след кратко слово на председателката на парламента Михаела Доцова. Церемонията се състоя в едно от фоайетата на парламента, където прави на крака 40-ина официални лица чакаха новите обитатели на "Дондуков" 2. Сред тях са вицепремиерът Иво Христов, депутати от "Прогресивна България" и ДПС, ЦИК, администрация на парламента и президентството, генералните директори на БНР И БНТ.

Издържахме, защото зад нас стояха гласовете на хиляди хора. Изработихме посланията си заедно с хората. Всеки от нас - и аз, и г-н Вълчев, имаме своите различия, но е изкуство да чуеш другия, да чуеш позициите му, да ги разбираш и заедно да решаваме големите проблеми пред България, каза Илияна Йотова.

Знам, че когато след много спорове стигнем до общо решение, то е добро за страната и тогава позициите на България стават още по-категорични. Днес повече от всякога имаме нужда от разговор. Трябва да се е отнасяме с голямо уважение към тези, които са градили България преди нас, продължи Йотова.

Тя се обърна към двама от присъстващите си пътешественици Георги Първанов и Росен Плевнелиев. Предупреди ги, че ще си позволява да ги търси за съвети.

Твърде много време и енергия загубихме, които могат да бъдат насочени в друга посока. Уверена съм, че можем да се справяме с всички трудности и да градим България, кого всеки иска - справедлива и с перспектива към всеки, каза още тя.

Церемонията откри председателката на парламента Михаела Доцова. Тя определи президентския вот като "честен, прозрачен и проведен законосъобразно проведен", а Йотова - "като човек, полагал години усилия да опазва държавността и който безкомпромисно защитава правовия ред".