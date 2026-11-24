Решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна да прекрати предсрочно правомощията на кмета Благомир Коцев е опит да бъде подменен гласът на гражданите. Това заяви в парламента съпредседателят на „Да, България" и депутат от „Демократична България" Божидар Божанов.

Той определи случилото се като „безобразен опит на мутри, на местния криминален контингент" и посочи поименно Даниел Славов – Дънката, и ТИМ.

„Не може през 2026 г. някакви местни деребеи, които искат да им минат някакви проектчета тук и там и когато това не се случи, те да контролират цяла Общинска избирателна комисия, с огромно мнозинство, тя да отстранява кмет, и то да изчакат законовия срок, така че да могат след това да си назначат през Общинския съвет, който явно също контролират, да си назначат техен кмет", коментира Божанов.

Той благодари на представителката на „Да, България" в ОИК, която е гласувала против прекратяването на мандата на Коцев и по думите му се е опитала да убеди останалите членове с аргументи. Божанов изрази надежда те да бъдат използвани в съда, предава БТА.

Според него на централно ниво „Прогресивна България", ГЕРБ и ДПС се разграничават от решението, но на местно ниво „едни местни мутри са си хванали едни хора, без значение от техните партии".

Божанов уточни, че представителят на ДСБ е гласувал против отстраняването на Коцев, а членът на комисията, излъчен от „Продължаваме промяната", е преминал към „Прогресивна България". Той добави, че представителката на „Демократична България" не е съобщавала за оказван натиск върху нея да подкрепи прекратяването на кметския мандат.

Попитан дали вижда причината за отстраняването основно в обществени поръчки, Божанов отговори: „На първо четене това виждаме".