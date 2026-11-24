„От четири-пет години обстановката в област Добрич не е била по-благоприятна за сеитбата на пшеница. За да бъде успешна сеитбата, трябва да има паднал дъжд през септември и октомври. Повечето дъждове през този период, както този и през ноември, може да забавят сеитбата. Но пък влагата за зимата е достатъчна. При достатъчна температура и по-късни срокове на сеитбата не са проблемни. Тази година по-голямата част от пшеницата в област Добрич се зася в оптимални условия", каза проф. Иван Киряков."Проблем обаче са нападенията от полски мишки, особено при ранните посеви. По европейска директива, не може да се оре оре по-рано от 1 ноември, което предизвиква по-широкото им настъпление", добави той.

„Сеитбата на пшеница приключва. Не са засети повече декари в сравнение с м.г.", каза председателят на областния съюз на земеделските кооперации „Добруджа" Илия Илиев.Според него, производители залагат повече на рапицата, въпреки че и тази година имаше проблеми с реализацията на културата. „Причината е, че, заради сушите в област Добрич през последните години все по-малко производители залагат на царевицата, в по- малка степен на слънчогледа", добави той. „Приключва сеитбата на пшеницата за тази година. Ако има площи, те са остатъчни", заяви председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова.

„Вече се изплащат рентите на собствениците на земя. Масовата рента рента е 50 евро на декар", добави тя. „Кооперациите плащат сега по около 40-50 евро на декар, вероятно ще има има и второ плащане при реализация на продукцията", каза Илиев.

Към 19 ноември в област Добрич са засети общо 1 057 570 дка с пшеница, 195 120 ха с ечемик и 218 670 дка с рапица, сочат данните на Министерството на земеделието и храните..Най-големи площи с пшеница са засети в община Добричка – 290 000 дка, следвана от Генерал Тошево с 191 270 дка и Каварна с 134 700 дка. При ечемика водеща е отново община Добричка с 49 600 дка, следвана от Генерал Тошево с 37 070 дка и Каварна с 27 600 дка. При рапицата най-големи площи са засети в община Генерал Тошево – 69 800 дка, следвана от Добричка с 49 500 дка и Крушари с 26 100 дка.Обикновено в област Добрич се сеят около 1,2 млн. дка пшеница.

Към 19 ноември 2026 г. в област Добрич са реколтирани 43 980 ха с царевица за зърно от общо засетите 46 452 ха. Пропадналите площи са 2,9 ха. Средният добив за областта е 707 кг на дка,.По общини средните добиви са - в община Балчик – 744,4 кг от дка, Генерал Тошево – 722, кг, Добрич - 720 кг, Добрич-селска - 700 кг, Каварна - 596 кг Крушари - 719 кг, Тервел – 750 кг. Шабла - 600 кг.