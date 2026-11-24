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Медицинската сестра Теодора Кирилова, която помогна на над 50 пострадали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", ще бъде удостоена с „Почетна значка на Община Бургас". Решението бе прието от Общинския съвет по предложение на кмета Димитър Николов.

Отличието е за проявените от нея героизъм, себеотрицание и гражданска доблест при оказването на първа помощ на пострадалите при верижните сблъсъци край пътен възел „Зимница" на 10 ноември.

Кирилова е старша медицинска сестра в отделението по гастроентерология на МБАЛ „Сърце и мозък – Бургас".

В деня на катастрофата тя самата пътувала към работното си място и попаднала в произшествието. Вместо да остане в автомобила си, в първите минути след сблъсъците започнала да обхожда мястото, да открива ранени и да преценява кой има най-спешна нужда от помощ.

Преди пристигането на специализираните екипи тя превързвала рани, помагала за овладяване на кръвотечения и насочвала хората с по-леки наранявания да напуснат опасната зона.

Сред първите, на които помогнала, бил 37-годишен бургаски лекар – детски инфекционист, също пътуващ към работното си място. Кирилова го открила под средната мантинела с наранявания по главата, ръцете и краката, предава БТА.

В централната част на катастрофата тя достигнала до най-тежко засегнатите автомобили. От кабината на камион чула мъж, който викал за помощ, но не успяла да стигне до него, тъй като изваждането му изисквало специализирана техника. По-късно оказала помощ и на пътници от катастрофирал автобус.

След пристигането на линейките и полицейските служители медицинската сестра се включила в организацията по извеждането и транспортирането на ранените.

В мотивите към предложението за отличието се посочва, че Кирилова не е била изпратена на мястото по служебно задължение, а сама е взела решението да помогне. В критичните първи минути тя действала самостоятелно, без специализирано оборудване и без медицински екип до себе си, като проявила професионална подготовка, самообладание и решителност.

Постъпката ѝ е определена като пример за гражданска доблест, съпричастност и отговорност към човешкия живот.

Теодора Кирилова е на 37 години. Завършила е висше медицинско образование със специалност „Акушерка" през 2012 г., а през 2014 г. придобива магистърска степен по „Управление на здравните грижи". От 2015 до 2019 г. работи в инвитро клиника в Лондон, където придобива допълнителни квалификации. От 2024 г. е част от екипа на Клиниката по гастроентерология на болница „Сърце и мозък – Бургас".

Решението на Общинския съвет предвижда кметът на Бургас да организира връчването на почетната значка, придружена от грамота.