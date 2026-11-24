Двама нарушители вече са санкционирани, пет пожара са потушени

Екипи на „Общинска охрана" и район „Източен" в Плводив извършват засилени проверки и обходи с автопатрули в кварталите „Столипиново" и „Изгрев" по инициатива на зам.кмета по екология и здравеопазване Иван Стоянов, съобщават от общината. Целта е да се следи за замърсяване на околната среда и най-вече да се пресече една от най-опасните практики през студените месеци – паленето и изгарянето на стари автомобилни гуми и кабели.

„Не можем да си затваряме очите, когато някой съзнателно трови въздуха, който всички дишаме. Особено важно е да не допускаме изгарянето на гуми и кабели, защото последствията за здравето на хората и за околната среда са сериозни", категоричен е Иван Стоянов.

До момента са установени двама нарушители, на които са съставени актове, като глобите са в размер от 150 до 400 евро. По време на обходите служителите са забелязали и потушили пет пожара в района на ул. „Крайна", ул. „Крайречна" и бул. „Марица-юг".

Проверките ще продължат през целия зимен сезон.