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Софийският апелативен съд призна за виновен 56-годишният К.М., обвинен от Окръжна прокуратура – Кюстендил за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение, извършено при условията на опасен рецидив. Престъпното деяние е квалифицирано е по чл. 354а, ал. 2, изр. 2, т. 4, вр. ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „а" от НК. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

С присъда от 23 ноември 2026 г. Софийският апелативен съд отмени присъдата на Окръжен съд – Кюстендил, с която К.М. е бил признат за невинен.

В хода досъдебното производство, проведено под ръководството на Окръжна прокуратура – Кюстендил, е било установено, че на 18.06.2021 г. в с. Коняво, община Кюстендил, К.М. държал 14,621 кг хероин. Наркотичното вещество било разпределено в 29 пакета, сложени в туристически сак, и предназначено за разпространение.

С постановената присъда Софийският апелативен съд наложи на подсъдимия наказание от 10 години „лишаване от свобода" при първоначален строг режим на изтърпяване и глоба в размер на 25 000 евро. Съдът постанови също К.М. да изтърпи отделно и неизтърпяната част от наказание от 1 година и 2 месеца „лишаване от свобода", наложеното му по друго дело.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Върховния касационен съд.