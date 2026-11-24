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Рязкото застудяване в Родопите създаде благоприятни условия за производство на изкуствен сняг в Пампорово. Температурите в курорта тази сутрин паднаха до минус 8 градуса.

Оръдията за изкуствен сняг в курорта вече работят на максимален капацитет по всички писти. Студеното време създава значително по-добри предпоставки за ранно начало на ски сезона в сравнение с миналата година.

С понижението на температурите и активната работа на системата за изкуствено заснежаване Пампорово навлиза в активна подготовка за новия зимен сезон.

Очаква се за началото на сезона да бъде пуснат и новият четириседалков лифт по трасето „Малина – Студенец", който заменя старото съоръжение, работило от 1977 г. Новият лифт вече е преминал необходимите тестове и е с капацитет 2000 пътници на час при 475 за досегашния едноседалков лифт.

Инвестицията в съоръжението е на стойност около 7,5 млн. евро. Предстои то да премине през приемо-предавателна комисия и процедурата за издаване на Акт 16.