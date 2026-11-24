Реформата в системата на ТЕЛК се отлага, след като на заседание на Националния съвет на хората с увреждания не бе постигнат консенсус по предложенията за промени. Решено е да се засили диалогът с правителството и да бъдат създадени работни групи, които да търсят решение, без да се ограничават правата на хората с увреждания.

Това съобщи пред медиите Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите в България, след заседанието на съвета.

Той потвърди, че реформата е на пауза, и определи промените като изключително комплексни, дълбоки и сложни. По думите му законопроектът за реформа на ТЕЛК засега ще бъде спрян, предава БТА.

„ТЕЛК трябва да го има, защото без оценка на здравния статус на лицето не е възможно. Той е в сърцевината на последващата оценка за функционално състояние. Навсякъде в Европа е така", заяви Долапчиев.

Според него фалшивите решения на ТЕЛК създават сериозно напрежение в обществото и се отразяват негативно на самите хора с увреждания. Той посочи, че има група корумпирани лекари, които нарушават закона и издават фалшиви медицински документи и експертни решения. За справяне с проблема са необходими политическа воля, контрол и тежки санкции, смята Долапчиев.

Всички национално представени организации са заявили, че не подкрепят законопроекта и настояват той да бъде оттеглен. Това каза д-р Диана Инджова, ръководител и председател на Центъра за психологически изследвания.

Тя потвърди, че е взето решение за създаване на работни групи, но предупреди, че има риск исканията на хората с увреждания да бъдат пренебрегнати.

Преди дни заместник-председателят на парламентарната комисия по здравеопазването Георги Илиев от „Прогресивна България" заяви, че целта на оптимизирането на системата на ТЕЛК е да бъдат защитени правата на нуждаещите се и да се предотвратят злоупотреби.

Междувременно акция срещу фалшиви решения на ТЕЛК бе проведена в три области на страната, като има задържани лекари. Целта е да бъдат спрени течовете на значителен публичен ресурс, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг. Той посочи, че проверките ще продължат.