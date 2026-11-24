Тялото на убитата жена край Сливен е било укривано близо две седмици. Престъплението е извършено във вила край града.

Двама души - мъж и жена с инициали С.Ч. и М.К., са обвинени за жестокото убийство. То е станало на 11 ноември. Според събраните от разследващите доказателства на жената е бил нанесен тежък побой, вследствие на който тя е починала, съобщава Нова тв.

Двамата задържани са съседи и са с нисък социален статус. Единият е обвинен като извършител на убийството, а другият - като негов помагач. Според прокуратурата престъплението е извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.

Окръжната прокуратура в Сливен е внесла в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража", спрямо двамата обвиняеми. Очаква се магистратите да се произнесат по искането на държавното обвинение още днес. Към момента не се съобщават подробности за мотивите за убийството.