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Община Бургас ще поеме дългосрочен общински дълг в размер до 14 878 798 евро от „Фонд ФЛАГ" за финансиране и съфинансиране на девет инвестиционни проекта. Предложението на кмета Димитър Николов бе одобрено от Общинския съвет.

Средствата ще осигурят собственото участие на общината в проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и национални програми. С кредита ще бъдат покривани и невъзстановими, но присъщи разходи по изпълнението им.

Инвестициите са насочени към подобряване на градската инфраструктура, образованието, транспорта, пътната безопасност, качеството на въздуха и икономическата среда в Бургас.

Сред проектите е изграждането на устойчива и интелигентна градска инфраструктура за активност, здравословен начин на живот и образование. Предвиден е и иновативен високотехнологичен академичен център, който да обедини съвременни образователни и технологични инициативи, предава БТА.

В списъка е включен проектът „Бургас в подкрепа на икономическата активност", както и инициатива за интелигентна градска инфраструктура за устойчив транспорт и път