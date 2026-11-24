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Три знакови обекта със статут на недвижими културни ценности в общините Пазарджик и Стрелча получават държавна финансова подкрепа в общ размер на 387 574,01 евро. Средствата се отпускат по програма „Опазване на недвижимото културно наследство" за 2026 г. със заповед от 29 октомври 2026 г. на база доклад на експертна комисия.

И трите проекта са одобрени поради заявена спешна необходимост от спасителни и укрепителни дейности.

Основно училище "Хр.Смирненски" в Пазарджик

Най-голямата сума – 214 401,04 евро, е предназначена за археологическия комплекс „Жаба могила", за който кандидатства Община Стрелча. Финансирането ще покрие изграждането на постоянни защитни покрития, консервация и реставрация на тракийската куполна гробница, както и необходимия авторски надзор.

Сградата на ОУ " Христо Смирненски" на бул. „Княгиня Мария Луиза" № 84 в областния град ще получи 153 063,31 евро. Средствата ще бъдат вложени в изпълнението на аварийни консервационно-реставрационни работи, спешен ремонт на фасадите на историческата сграда и благоустройство на прилежащото пространство.

Тракийската куполна гробница "Жаба могила" край град Стрелча

Втори проект на Община Стрелча, свързан с Къщата на Бойчо Неделев (част от Историческия музей в града на бул. „България" № 80), е одобрен с бюджет от 20 109,66 евро. С парите ще се извърши авариен ремонт на покривната конструкция и авторски надзор към дейностите.

Одобрените проекти са резултат от добрата координация между местната власт, образователните институции и Областна администрация – Пазарджик в усилията им да съхранят богатата история на региона, коментира областният управител на Пазарджик Борислав Богословов.

Очаква се строително-ремонтните и реставрационните дейности да стартират в най-кратки срокове, за да се предотврати по-нататъшното увреждане на сградите и археологическите паметници.