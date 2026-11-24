Максималното допустимо водно ниво на язовир „Николово" остава до кота 76,00. Това реши Експертният технически съвет към Община Русе, който не прие предложението за повишаването му до кота 77,00. Съветът потвърди и необходимостта от продължаване на мерките за наблюдение и контрол на язовирната стена, определени на предходното заседание. Решението бе прието с 10 гласа „за", без гласове „против" и с двама „въздържали се". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

До решението се стигна след разглеждане на постъпила в Община Русе петиция от спортни клубове, риболовни сдружения, жители и любители на природата. В нея се настоява за нова оценка на техническото състояние на язовирната стена и повишаване на допустимото водно ниво до кота 77,00 с цел подобряване на условията за гребните спортове, риболова и водната екосистема. Поставени са и въпроси за причините за контролираното изпускане на вода и напредъка по подготовката на ремонта на съоръжението.

Заседанието бе ръководено от заместник-кмета на община Русе инж. Здравка Великова, която представляваше председателя на съвета – кмета Пенчо Милков. В обсъждането участваха представители на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", Областната дирекция на МВР, Басейнова дирекция „Дунавски район", ВиК – Русе, Изследователската база по геотехника към БАН, общинската администрация и специалисти, ангажирани с експлоатацията на язовира.

Основен аргумент за решението е техническото състояние на язовирната стена. Операторът на съоръжението инж. Симислав Михайлов потвърди заключенията от изготвения от него доклад, според който стената е в неизправно, частично работоспособно състояние. Поради това той препоръча настоятелно максималното допустимо ниво да остане до кота 76,00.

При тази стойност площта на водното огледало се увеличава с 81 декара, а обемът на язовира – със 105 хил. кубически метра спрямо предходното допустимо ниво. Това подобрява условията за гребните спортове и екологичното състояние на водоема. Експертите обаче посочиха, че кота 77,00 съответства на нормалното работно ниво при изправна язовирна стена и не е подходяща при настоящото състояние на съоръжението.

Отчетени бяха и затрудненията, които могат да възникнат при регулирането на водните количества през есенно-зимния сезон. При по-интензивни валежи основният изпускател може да се окаже недостатъчен за поддържане на необходимото ниво, а помпените съоръжения на „Напоителни системи" в Мартен имат ограничен капацитет за отвеждане на водата към река Дунав.

По отношение на поставените в петицията въпроси за изпускането на вода бяха представени данни за посочения двумесечен период. Те показват, че нивото на язовира се е покачвало, а изпусканите количества са служили за ограничаване на скоростта на покачването, а не за източване на водоема. Инж. Михайлов поясни, че чрез основния изпускател се регулира водното ниво и се осигурява задължителният екологичен минимум от 1 литър в секунда за река Сараджийска. Това изискване бе потвърдено и от представителя на Басейнова дирекция „Дунавски район".

Експертният съвет взе решение да продължат ежедневният визуален контрол на язовира, поддържането на нивото до кота 76,00, измерванията на пиезометрите за проследяване на филтрацията през стената, наблюдението на дренажната призма и контролът на качеството на водата. Обсъдена бе и необходимостта от продължаване на геодезическите измервания, чиито резултати ще бъдат полезни при предстоящия ремонт.

По време на заседанието инж. Здравка Великова представи информация за подготовката на ремонтните дейности на съоръжението. Процедурата за избор на изпълнител е в заключителен етап, като се предвижда до края на ноември документацията да бъде изпратена в Агенцията по обществени поръчки. След необходимото одобрение ще започне проектирането, за което е предвиден срок от 45 дни. След приемането на проекта ще се пристъпи към самия ремонт. Посочената последователност е при условие, че процедурата не бъде обжалвана.

С взетото решение Експертният съвет запазва действащото ограничение за водното ниво на язовир „Николово", като съобразява възможностите за неговото използване с установеното техническо състояние на стената и изискванията за безопасна експлоатация.