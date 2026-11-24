Няма организирана престъпност, която може да победи държава, решена да защитава закона и гражданите си, подчерта вътрешният министър при откриването на публична лекция, посветена на борбата с мафията

„Организираната престъпност процъфтява там, където намира съучастници и безразличие. Това е една война, в която няма неутралност. Ако искаме да запазим неутралитет в тази война, ние позволяваме на мафията да вземе надмощие – да контролира човешки съдби, да управлява зад кулисите държавни структури, а понякога и цели държави." С тези думи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев се обърна към аудиторията на публичната лекция „Срещу мафията: смелостта на избора", организирана в рамките на програмата „Мостове на законността: България – Италия".

Събитието, организирано от Сдружение „Младежки гвардейски отряди" съвместно с италианските партньори Фондация „Фалконе", COSAP Italia и Посолството на Италия, събра представители на съдебната власт, правоохранителните институции, преподаватели, студенти и курсанти. Сред гостите бяха и италиански магистрати с дългогодишен опит в противодействието на мафията.

Министър Демерджиев подчерта, че борбата с организираната престъпност изисква общи усилия, професионални правоохранителни органи, независима съдебна система, международно сътрудничество и общество, което отказва да мълчи.

„Ако някоя държава твърди, че не може да се справи с организираната си престъпност, не вярвайте на това", заяви министърът. По думите му подобно твърдение означава липса на достатъчна решимост у хората, отговорни за тази борба. „Няма организирана престъпност, която може да победи държава, мотивирана да брани закона си и правата на гражданите си", беше категоричен вътрешният министър.

Той обърна внимание и на променящия се облик на организираната престъпност, която все по-често се стреми да прониква в държавните институции и да използва техните механизми за постигане на престъпни цели. Като пример посочи проведената в началото на ноември съвместна операция срещу предполагаема схема за митнически и данъчни измами, при която сред задържаните има и служители на митническата администрация. Според министъра противодействието на подобни схеми изисква не само разкриване на престъпните мрежи, но и укрепване на самите институции.

Особен акцент Демерджиев постави върху подкрепата за полицейските служители. Той подчерта, че всеки полицай трябва да бъде уверен, че политическото и професионалното ръководство стоят зад него, когато изпълнява задълженията си в противодействието на организираната престъпност.

„Днес ние се опитваме с личен пример да им покажем, че мафията не е толкова страшна, че организираната престъпност не може да надделее над държавата и няма да надделее над държавата." Министърът увери, че служителите, които изпълняват добросъвестно професионалните си задължения, трябва да работят без страх и ще получат пълната подкрепа на държавата.

В заключителната част на изказването си Иван Демерджиев се обърна специално към младите хора в залата. Той подчерта, че противопоставянето на мафията не се изчерпва с действията на полицията и прокуратурата, а започва от личния избор на всеки гражданин – да не остава безразличен, да подаде сигнал, да откаже да бъде съучастник в незаконни действия.

„Повечето от вас никога няма да застанат очи в очи срещу мафиотски бос, но всеки от вас ще прави по-малки избори, които по същество са същите", посочи министърът. Той припомни думите на Джовани Фалконе, че хората си отиват, но идеите им остават и продължават да живеят чрез делата на следващите поколения. „В тази война няма неутрални. Всеки избира страна. Аз силно вярвам, че вие ще изберете страната на тези, които се противопоставят на мафията", обърна се министър Демерджиев към студентите и курсантите.

Вътрешният министър изрази увереност, че именно младите хора могат да продължат делото на онези, които са посветили живота си на защитата на законността. „Надеждата на всички нас е вие да бъдете бъдещето на тази борба и вие да я доведете до успешен край. Нашата задача е да поставим истинското начало и да ви създадем условията за това", заяви в заключение той.