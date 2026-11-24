За трета поредна година вътрешната дарителска програма „#teamlidl. Каузата си заслужава“ финансира доброволческите идеи на екипа на Лидл България с общо 30 000 евро

Понякога най-големите социални промени не започват от стратегически презентации в заседателни зали, а от спонтанен разговор между колеги в обедната почивка. Разговор за това колко трудно се откъсват децата от екраните на телефоните. Или колко самотни са очите на кучетата в крайградските приюти. Или за онзи специфичен звън на тежките чанове в малките български села, който не бива да заглъхва.

Точно от тези лични разговори и споделени ценности се ражда вътрешната доброволческа инициатива на Лидл България - „#teamlidl. Каузата си заслужава“. Вече трета поредна година компанията предоставя не просто финансова подкрепа, а пълна свобода на своите служители сами да предложат, организират и реализират каузи, близки до сърцето им.

През 2026 г. общо десет проекта от цялата страна получиха финансиране на стойност 30 000 евро, за да допринесат за своите местни общности. Първите три от тях вече са напълно реализирани и доказват, че когато екипният дух срещне искреното желание за помощ, резултатите носят истински смисъл и вдъхновение.

Първа спирка: кв. Челопечене и дворът, който надви смартфоните

В 159. ОУ „Васил Левски“ в столичния квартал Челопечене звънецът за междучасие вече не означава автоматично вадене на телефоните. В края на юни, на асфалта в училищния двор оживя пъстра интерактивна игра, която привлича вниманието на децата.

Идеята за нея е на отбор „Аналогови нинджи“ от Lidl с проектен ръководител Мария Маджарова. Водени от амбицията да предложат атрактивна, жива алтернатива на екранната зависимост, те обединяват сили с фондация „Offline Kids“.

Играта не е случайна рисунка - тя е проектирана от мултидисциплинарен екип от педагози, логопед и дизайнери, за да провокира баланса, координацията, бързината и отборното движение. Проектът „Активен бъди, телефонът ще почака настрани“ включва още подробни информационни табла с правилата и стимулиращи постери в класните стаи. Резултатът? Децата сами организират състезания за време между часовете, а моделът доказа успеха си и скоро ще бъде изграден в дворовете на още три столични училища.

Втора спирка: с. Сеславци, където спасени кучета подадоха лапа на деца със специални нужди

Могат ли две коренно различни каузи да се съберат и да се получи смислен резултат? Отговорът дава проектът „Споделена грижа“, роден от неочакваното партньорство между служители от четири отдела в Lidl - Човешки ресурси, Продажби и логистика, Финанси и администрация и Недвижимости (заедно с техните деца).

Екипът с координатор Грета Георгиева открива пресечната точка между малчуганите от Дневен център за деца и младежи с увреждания „Свети Врач“ и спасените кучета от приюта на „Бандата на 1500-те“ в с. Сеславци.

На 12 юли децата и четириногите се срещнаха на живо под ръководството на професионални треньори. Резултатът се измери в щастливо размахани опашки, първоначален смут, бързо преминал в прегръдки, и разходки сред природата.

„Това беше незабравимо преживяване. Децата успяха да преодолеят първоначалния страх и с огромно желание започнаха да се грижат за кучетата - да ги хранят, галят и разхождат. За тях това беше ценен урок по съпричастност и отговорност“, споделят специалистите от ДЦДУ „Св. Врач“. Общуването доказа терапевтичната си сила, подпомагайки фината моторика и емоционалния баланс на децата, докато кучетата получиха социализация и човешка ласка.

Трета спирка: с. Соволяно и силата на корена, предадена от 7 до 70-годишни

Традициите не оцеляват от самосебе си - за тях е нужна човешката потребност от принадлежност и воля да бъдат продължени. Доказват го колегите от филиал 229 на Lidl в Кюстендил - Камелия Чифличка, Кристина Стоянова, Валя Милушева и регионалният мениджър продажби Деница Попова.

Те решават да застанат зад новосформираната джамалджийска група „Со Воля“ към НЧ „Светлина 1871“ в село Соволяно. Въпреки че е създадена съвсем наскоро, групата обединява 35 местни жители на възраст от 7 до 70 години и още на дебютния си фестивал „Джамала 2026“ грабва наградата на журито. За да продължат да гонят злото и да наричат за здраве и плодородие, пазителите на фолклора се нуждаят от автентично оборудване.

Чрез финансирането от „#teamlidl. Каузата си заслужава“, екипът осигури средства за автентични костюми, традиционни маски, звънци, чанове и народни инструменти. През юни доброволците организираха и обща открита работилница в центъра на селото, където поколенията работиха рамо до рамо, доказвайки, че фолклорът оживява най-силно тогава, когато зад него застане цялата местна общност.

Голямата промяна с малки стъпки

Трите реализирани проекта разкриват разноликия характер на вътрешното доброволчество в компанията - от превенция на дигиталната изолация и подкрепа за деца със специални нужди до опазване на традициите.

Чрез „#teamlidl. Каузата си заслужава“ служителите на Лидл България преминават отвъд ролята на корпоративни професионалисти и се превръщат в активни граждани, чиято енергия преобразява средата около тях. Защото всяка голяма кауза става възможна тогава, когато някой повярва, че тя си заслужава.