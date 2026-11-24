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Мъж е загинал при пожар в къща в ловешкото село Александрово, съобщават от полицията.

Сигналът за пламъците е получен тази нощ, около 1:30 часа. Незабавно към мястото са изпратени два екипа на ловешката противопожарна служба. При гасенето на пожара е открито тяло, за което се предполага, че е на 68-годишния обитател на имота, който живеел сам.

По данни на съседи мъжът е имал затруднения в придвижването.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за възникването на пожара се разследват, пише БТА.

Сутринта възникна пожар и в къща в троянския квартал „Лъгът“, като е пострадала 70-годишна жена, която живее в имота.