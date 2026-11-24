Групата на „Обнови Европа“ в Европейския парламент категорично осъжда решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев. Това пише в официална позиция на „Обнови Европа“, съобщават от пресцентъра на "Продължаваме промяната" (ПП).

Според позицията на групата в момент, в който атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море подчертават стратегическото значение на региона за европейската сигурност, морската столица е лишена от избрания си кмет на основания, свързани с отпуск, ползван по време на незаконното му задържане под стража. В позицията пише, че така се създава опасен прецедент - избран кмет е лишен от свобода чрез арест, който съдът впоследствие обявява за незаконен. След това същото незаконно задържане се третира като „неоправдано отсъствие от работа“ и се използва като основание да му бъде отнет мандатът, допълват от „Обнови Европа“.

От групата заявяват, че ще поставят въпроса пред европейския комисар по въпросите на демокрацията, правосъдието и върховенството на правото Майкъл Макграт.

Обстоятелствата около това решение повдигат сериозни въпроси относно пропорционалността, демократичната отчетност и върховенството на правото, казва председателят на „Обнови Европа“ Валери Айе. Отстраняването на избран кмет на основание отсъствие от работа в период, в който той е бил задържан, изисква особено щателна проверка и демократичният избор на гражданите на Варна трябва да бъде зачетен, а ефективната съдебна защита – гарантирана, допълва Айе. Тя призова Европейската комисия да следи отблизо развитието на случая, да поиска разяснения от българските власти и да оцени по-широките последици от случая за върховенството на правото.

Дронове потапят кораби край Варна, а изборните органи са заети да броят дните отпуск на кмета – дни, които той прекара в задържане, обявено за незаконно, каза ръководителят на българската делегация на ПП Никола Минчев, цитиран от БТА. Решения като днешното са нещо повече от отстраняването на един неудобен за статуквото кмет - целта им е да отчуждят гражданите от собствената им държава и да им покажат, че властта следва свои собствени правила, а не здравия разум, каза още Минчев.