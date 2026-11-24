И Апелативният съд откри пропуски в обвинителния акт

Прокуратурата ще трябва да преработи обвинителния акт срещу трима лекари за смъртта на 6-годишния Ангел Райчев от Белащица, който почина след зъболечение под упойка на 4 април м. г. Преди 2 седмици Окръжният съд откри пропуски в обвинението и го върна за корекции, сега апелативните магистрати потвърждават, че първата инстанция се е произнесла правилно. Определението на Апелативния съд е окончателно.

За лекарски грешки, довели до фаталния изход, бяха обвинени двама анестезиолози - д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев. Според прокуратурата при извеждането на момчето от упойката д-р Мандев му дал 5,58 пъти на допустимата доза от препарата "Нивалин", после си тръгнал, без да предаде грижите на детето на другия анестезиолог д-р Любомир Морев. Той пък не успял да интубира навреме Ангел и не взел всички необходими мерки, за да помогне на детето. Зъболекарката д-р Десислава Георджева, извършила манипулациите, пък беше обвинена, че е лекувала малки пациенти, без да има специалност по детска стоматология.

Съдия Момчил Найденов от първата инстанция даде като пример за нарушение в обвинителния акт факта, че медикаментът "Нивалин" бил даден на Ангел на 3 пъти, а не било уточнено дали допустимата доза е съпоставена само с първото количество или с цялото. И добави, че на едно място пишело, че когато поел грижите за детето, д-р Морев е бил наясно с ползваните от д-р Мандев медикаменти, а на друго - че първият анестезиолог е лекувал Ангел със стандартните за клиниката препарати.