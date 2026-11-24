Днес официално бе открито обновеното централно фоайе на Пети корпус на Великотърновския университет.

Пространството, носещо името „Тук и сега", е реализирано в рамките на партньорството между Великотърновския университет и Банка ДСК.

„Вярвам, че съвременният университет е много повече от място, където се предават и усвояват знания. Той е среда на общуване и място за обмен на идеи. Място, в което човек пораства, открива какво го вълнува и намира хора, с които да върви напред. Именно затова е важно студентите да имат къде да се срещат, да мислят заедно и да се чувстват у дома", каза при откриването ректорът проф. д-р Димитър Димитров.

Той благодари на партньорите, че са направили преобразяването на входното пространство възможно. Допълни, че работят по няколко съвместни проекта, сред които стажантски програми, лекции и представяния, насочени към студентите на Великотърновския университет.

Подобен мащабен ремонт не е извършван, откакто сградата е обособена като учебен корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий".

„Днес създаваме по-добра среда за младите хора в Университета. Вярваме, че колкото и технологиите да променят света ни, нищо не може да замени живата човешка комуникация. Затова сме тук не само като финансова институция, а и като партньор за финансовата грамотност на младите", каза в приветствието си Йордан Иванов, регионален мениджър за регион Север на банката.

Новото университетско пространство е създадено с идеята да събира младите хора, да насърчава общуването и обмена на идеи и да създава възможности за срещи и сътрудничество. Среда за изкуство, комуникация и вдъхновение, която да обединява университетската общност, посочват от пресцентъра на ВТУ.