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Община Сливен отличи с почетни знаци и грамоти 160 медици, полицаи и пожарникари, участвали в спасителната акция след тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол на 10 ноември. Отличията бяха връчени в зала „Зора“ по инициатива на кмета на Сливен Стефан Радев, съобщиха от общинския пресцентър.

С плакети са удостоени пет институции в Сливен – Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Областната дирекция на МВР, Центърът за спешна медицинска помощ, Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ и сливенската болница към Военномедицинската академия.

Грамоти получиха 160 служители от петте институции и екипа на медицинския хеликоптер. Сред тях са пожарникари, полицаи, лекари, медицински сестри, лаборанти, санитари и шофьори.

Кметът Стефан Радев изрази благодарност за професионализма, бързата реакция и всеотдайността на участниците в спасителните действия. Той определи служителите като „тихите герои на ежедневието“, които в момент на тежко изпитание са се превърнали в опора и надежда за пострадалите и техните близки.

Две тежки верижни катастрофи с 86 превозни средства станаха почти едновременно при гъста мъгла на 10 ноември в района на пътен възел „Зимница“ край Ямбол. Инцидентът отне 13 човешки живота и остави десетки ранени.

Служители на МВР, участвали в спасителните действия, бяха наградени преди седмица и от вътрешния министър Иван Демерджиев.