КЗП ще започне инициативи и по друга много важна тема: разхищението и изхвърлянето на храна. Това обяви шефката на комисията Мая Манолова пред участниците в 23-та национална научно-практическа конференция "Българската хранителна индустрия - наследство, идентичност и бъдеще.

"Не е нормално 620 хил. тона храни годишно да се разхищават, при положение, че стотици хиляди български домакинства изпитват недостиг на трапезата си", заяви тя.

"Постигането на справедливи цени за българските потребители не е означава, че то трябва да е за сметка на родните производители. Нашата битка е за справедливо разпределение на добавената стойност в цените на храните по цялата верига. Тоест, аномалиите да бъдат преодолени. Не просто не е нормално, абсурдно е лъвският пай от добавената стойност да остава при търговските вериги, които имат надценки, надвишаващи често и над 100 % на български храни", каза Манолова.

Според нея фермерите работят под себестойност, цената на млякото е по-ниска и от цената на минералната вода, а преработвателите в млекопроизводството имат надценки от едва 5-10%, като над 100 % от надценките отиват в търговските вериги.

"Не е нормално ценната българска продукция – плодовете и зеленчуците, да остават неприбрани на полето и в градините и вместо тях да се предлагат картофи от Египет, домати от Албания, зеле и моркови от Турция, череши от Гърция, ябълки от Полша. Това е геноцид по отношение на българските производители", заяви шефката на КЗП.

Манолова подчерта, че в работата си КЗП и занапред ще разчита на Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните, браншови организации, производителите и НПО сектора, съобщават от пресцентъра на КЗП.