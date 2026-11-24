Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 25 ноември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Решение за одобряване на резултатите от Деветнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, проведена на 10 септември 2026 г. в гр. Пекин.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

2. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Международната организация за подкрепа на енергийното и технологичното развитие (IETDSO) относно сътрудничество чрез консултации и подкрепа по стратегията за икономическо развитие на България.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

3. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по външни работи, част „Търговия", което ще се проведе на 30 ноември 2026 г. в Брюксел.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

4. Проект на Решение за участието на Република България в Годишния солидарен резерв на Европейския съюз за 2027 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

5. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Внася: министърът на околната среда и водите

6. Проект на Решение за одобряване изпълнението на Програмен план от способностите за веригата за доставка на горива на НАТО (FSC СРР) на територията на Република България - за Граф Игнатиево, Осетеново и Кочово, който да се реализира по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Внася: министърът на отбраната

7. Проект на Решение за разрешаване участието на до 15 (петнадесет) военнослужещи от състава на Мобилния комуникационно-информационен модул от втори свързочен батальон на НАТО (Deployable Communication and Information System Module F - DCM-F) в мисията на Алианса за подкрепата на Република Турция (NATO Support to Tiirkiye -NS2TUR).

Внася: министърът на отбраната

8. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имот - публична държавна собственост, за управление на Министерството на земеделието и храните и за обявяването му за имот - частна държавна собственост.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

9. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 22 септември 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по общи въпроси, проведено на 3 и 4 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Киргизката република за взаимно освобождаване от изискването за виза за притежателите на дипломатически паспорти.

Внася: министърът на външните работи

12. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в специалното заседание на Европейския съвет и Срещата на върха на държавите от еврозоната, които ще се проведат на 26 и 27 ноември 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

13. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Решение за изменение на Решение № 685 на Министерския съвет от 2023 г. за определяне състава на Акредитационния съвет към Националната агенция за оценяване и акредитация, изменено с Решение № 445 на Министерския съвет от 2024 г. и Решение № 624 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2026 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г.

Внася: министърът на здравеопазването

18. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2026 г. и по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Внасят: министърът на здравеопазването;

министърът на земеделието и храните

19. Проект на Решение за приемане на доклад за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Енергетика", проведено на 29 октомври 2026 г. в гр. Люксембург, Великото херцогство Люксембург.

Внася: министърът на енергетиката

20. Проект на Решение за одобряване на проекта на Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на инфраструктурата и енергетиката на Република Албания за сътрудничество в областта на енергетиката.

Внася: министърът на енергетиката

21. Проект на Решение за приемане на отправено от концесионера „БМФ Порт Бургас" АД мотивирано предложение за изменение на Договора за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал „Бургас запад" - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г. между Министерския съвет на Република България и „БМФ Порт Бургас" ЕАД, изменен с допълнителни споразумения от 28 февруари и 1 септември 2014 г., 1 април и 17 юни 2015 г., 9 март, 19 май и 14 юни 2016 г., 19 юни 2019 г., 15 юни 2020 г., 1 април 2021 г., 5 юни, 4 август и 19 октомври 2023 г., 3 април, 31 октомври и 11 ноември 2024 г., 16 септември и 17 декември 2025 г. и 27 март 2026 г., и за обявяване на актив - част от пристанищна инфраструктура - публична държавна собственост, за актив - частна държавна собственост, и за даване на съгласие за премахването му.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

22. Проект на Решение за даване на съгласие за отдаване под наем на недвижими вещи, представляващи части от недвижими имоти и железопътни коловози, собственост на „БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, гр. София, както и на част от недвижим имот, собственост на „БДЖ - Товарни превози" ЕООД, гр. София.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

23. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика, част „Транспорт", което ще се проведе на 30 ноември 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

24. Проект на Решение за приемане на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2026 г.

Внася: министърът на земеделието и храните

25. Проект на Постановление за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните.

Внася: министърът на земеделието и храните

26. Проект на Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарна подкрепа и интеграция на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2025 г., изменена и допълнена с Решение № 750 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на туризма

27. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

Внася: министърът на младежта и спорта

28. Проект на Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване капитала на специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. Д-р Димитър Шойлев" ЕАД.

Внася: министърът на младежта и спорта

29. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс.

Внася: министърът на правосъдието

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Внася: министърът на правосъдието