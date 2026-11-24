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Изложба „Два лъва. Една кауза" бе открита във фоайето на Народно читалище "4-ти май-1897" в Батак. Това е пътуваща изложба на Британското посолство в България, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание (1876 г.) и ролята на британския държавник Уилям Гладстон за популяризирането на българската кауза пред европейската общественост. Експозицията разглежда обществената реакция във Великобритания след Априлското въстание и влиянието на памфлета на Уилям Гладстон „Българските ужаси и Източният въпрос".

Изложбата съчетава архивни изображения, визуални разкази, видео съдържание и интерактивни елементи за свободното слово и гражданската позиция.

Експозицията стартира в София и преминава през Копривщица, Велико Търново, Русе и Варна, за да достигне до Батак и да бъде дарена на Исторически музей- Батак.

От Исторически музей-Батак благодариха на читалището за домакинството и на Британското посолство в лицето на Негово Превъзходителство, посланик Натаниел Копси за дарението.

Изложбата може да бъде разгледана до началото на месец декември във фоайето на читалището.