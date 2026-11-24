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Благомир Коцев оспорва решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) – Варна, с което бяха прекратени предсрочно пълномощията му като кмет. Той е подал жалба до Административния съд – Варна в законовия срок, като настоява магистратите не само да отменят решението, но и да спрат предварителното му изпълнение.

В жалбата си Коцев излага аргументи за допуснати нарушения в процедурата по прекратяване на мандата му.

Сред тях са забавянето с повече от година на произнасянето на ОИК, липсата на уведомяване за заседанието на 23 ноември и невъзможността да се запознае с доказателствата и да представи позицията си пред комисията.

Оспорва се и изводът на ОИК, че кметът е отсъствал неоснователно от работното си място.

Според аргументите в жалбата отсъствието му е било свързано с незаконното му задържане и ползването на отпуск, а не с отказ да изпълнява задълженията си като кмет.

Отделно Коцев иска съдът да спре предварителното изпълнение на решението.

В жалбата се посочват рискове за нормалната работа на Община Варна и се предупреждава, че създадената правна несигурност може да затрудни разплащанията, изпълнението на договори, обществените поръчки, управлението на общинската собственост и проектите с национално и европейско финансиране.

Според изложените аргументи това може да доведе до забавяне на административни процеси, финансови последици и оспорване на решения и действия на общината.

Докато съдът се произнесе, Община Варна заявява, че продължава работата си и изпълнението на задълженията към гражданите. Осигуряването на нормалното функциониране на администрацията, финансовите процеси и текущите дейности остава основен приоритет.

Предстои Административният съд – Варна да се произнесе по искането за спиране на предварителното изпълнение и по жалбата срещу решението на ОИК.