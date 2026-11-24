Столична община е сезирала Софийската градска прокуратура за констатациите от вътрешния одит на Четвърта градска болница.

„При констатирани подобни нарушения трябва да има нулева толерантност към отговорните за тях лица и да бъдат използвани всички законови механизми за търсене на отговорност, заяви зам.-кметът на София по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева. След като се е запознал с констатациите от одитния доклад кметът на София Васил Терзиев е сезирал Софийската градска прокуратура на 18 ноември 2026 г., съобщава тя.

Вътрешният одит на Четвърта МБАЛ е възложен от кмета на София на 5 юни 2026 г. Одитът обхваща дейността на лечебното заведение за периода от 1 юли 2024 г. до 31 май 2026 г. Проверката включва организацията и управлението на болницата, кадровите решения, трудовите правоотношения, възнагражденията и изплатените обезщетения, както и финансовото й състояние, разходването на средства, обществените поръчки и изпълнението на договори.

Одитният доклад установява сериозни слабости в управлението и вътрешния контрол на болницата, проблеми при назначаването на служители, съвместяването на длъжности, определянето на възнаграждения и изплащането на обезщетения, както и недостатъчен контрол и документална обоснованост при разходването на средства.

Столична община очаква резултатите от работата на компетентните органи, съобщават от пресцентъра на общината.

Служителката "човешки ресурси" Ж. А. Т. - С. започнала работа на 1060 лв. по основния договор, и само там заплатата ѝ пораснала до 3000 евро - 450% ръст в рамките на две години. Сумарно в началото на годината е взимала над 6 хил. евро, заради останалите со договори.

Ж. Т. - С. има още три договора с 4, 2 и 1 часово работно време. По последния взема 1,8 хил. евро за 1 час. Причислено към пълно работно време, сметката прави 24 хил. лева, напомня шефът на здравната общинска комисия Ваня Григорова. В момента на смяната на ръководството на болницата, Ж. излиза в 6-месечен болничен, който изтекъл преди дни, но служителката отново излиза болничен на база ТЕЛК решението си.

В клаузите на един от допълнителните договори, при съкращение се изплащат шест заплати, заради неспазено предизвестие. Ж. е освободена от работа, но няколко дни преди това заплатата ѝ се вдига. Така получава 22 хил. евро, а след това се връща на сходна позиция в заведението.

Когато СОС сменя ръководството на Четвърта градска обаче, в болничен излиза и финансовият директор на болницата. Константин Ангелов създал фирмата "Каспес" ЕООД, прехвърлил я на майка си - Юлияна Ангелова, а след това сключил 24 договора от името на болницата с нея. Фирмата предлага редица услуги на болницата, сред тях поддръжка на сайта на лечебното заведение, който не съществува. 125 хил. евро са платени от болницата на фирмата.