Окръжният съд в Хасково определи най-тежката мярка за неотклонение - "Задържане под стража", спрямо двама български граждани, обвинени в опит за контрабанда на 22,160 килограма марихуана на стойност 181 283,65 евро, съобщиха от пресслужбата на съда.

Даниел Свиларов (28 г. ) и Кристиян Матеев (29 г.) са задържани на Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на 21 ноември около 03:00 часа при излизане от страната за Турция. Проверката с ренген на лекия им автомобил показала необичайни плътности, а след това при физически контрол в конструктивни части и в гумите бил открит наркотикът.

Съдът прие, че предположението за авторството на престъплението е обосновано, и че за двамата съществува опасност да се укрият или извършат друго престъпление при по-лека мярка за процесуална принуда. Определението може да бъде обжалвано пред Апелативния съд в Пловдив, пише БТА.

Предходният случай на предявяване на обвиненения за трафик на марихуана през ГКПП "Капитан Андреево" бяха на 19 ноември, след като двама мъже, български граждани на по 45 и 48 години, бяха задържани с 4,560 кг марихуана на стойност 37 303 евро.