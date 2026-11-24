Очевидно имаме форма на институционална репресия и подмяна на вота на гражданите. Това е много опасно за демокрацията. Ако това се случва с тези хора на високи длъжности, какво става с обикновените граждани. Фактът, че беше незаконно задържан, изтеглянето на делото в София и след толкова месеци държавата, институциите неправомерно отстраняват кмета и го задържат, а след това го отстраняват като кмет, защото е бил задържан. Това трябва да породи притеснения не само в политическите сили, а у българските граждани като цяло. Така коментира отстраняването на кмета на Варна Благомир Коцев бившият служебен премиер Андрей Гюров в предаването "Лице в лице" по bTV.

"Това показва силни зависимости не само в правосъдната система, порочни практики, които застрашават обществения живот. Има ситуации, в които законът не важи по еднакъв начин за всички - за едни като бухалки, за други като чадър."

"Имаме новоизбран ВСС с един добър старт, нека да видим действията. Познавам Емил Дечев и Андрей Янкулов като изключителни професионалисти с високи морални качества. Големите предизвикателства ще са изборът на нов главен прокурор, председател на Върховния административен съд", каза още Андрей Гюров.

Андрей Гюров отказа коментар дали ще прави своя политическа формация, нито дали ще се кандидатира за кмет на София. "Което е изкристализирало е, че не сме били в кампанията като самоцел, а за представяне на алтернатива и посока. Върху това работим. Ще стане ясно, след като проведем всички разговори. Оставам там, където има нужда от мен, по начина, от който има нужда. С ДБ сме в постоянни разговори и координация", каза Гюров. Партньорите му не се страхуват дали ще прави партия. "Познават ме като личност и има ясно разбиране между всички субекти в този спектър за това кое трябва да ни обедини."

На въпрос застрашена ли е нашата сигурност Гюров заради ударите с дронове на кораби в Черно море, той отговори: "Ако се доверяваме на сегашния премиер, той твърди, че нямаме способности за неутрализиране на тези заплахи, Значи това е така. Това не е добър атестат за институциите".