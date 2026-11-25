Патронажната грижа помага на майки да дадат по-добър старт на своите деца

Първите 1000 дни от живота на едно дете - от бременността до навършването на две години - са период, който може да определи голяма част от бъдещото му развитие. Именно тогава навременната подкрепа за родителите може да има най-силен ефект - особено когато семейството живее в бедност или е изправено пред социални и икономически трудности.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

В България необходимостта от подобна подкрепа е особено голяма. По данни на Евростат за 2017 г. страната ни е с най-висок дял в ЕС на първите деца, родени от майки под 20-годишна възраст - 12,5% при средно 3,7% за ЕС-27. Ранното майчинство често е свързано с прекъсване на образованието, ограничени възможности за работа и по-голяма икономическа зависимост.

Но зад тези статистики стоят конкретни семейства и деца, за които навременната подкрепа може да промени посоката на развитие.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Подкрепата, която стига до семейството

Именно с тази идея от 2016 г. в България се развива програмата за патронажна грижа „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, реализирана от фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Тази есен програмата навърши десет години. На 16 ноември годишнината беше отбелязана в София със среща, на която екипите, партньорите и представители на институциите и професионални организации се обърнаха назад към постигнатото, а в панелна дискусия потърсиха отговор как патронажната грижа да се превърне в мост между държавата и най-уязвимите майки и деца.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Моделът е адаптиран от американската програма Nurse-Family Partnership (NFP), създадена от проф. Дейвид Олдс от Университета в Денвър. Той се основава на повече от четири десетилетия изследвания и практика в подкрепа на жени, които стават майки за първи път и живеят в условия на социално-икономически неравенства.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Основната разлика с традиционните социални услуги е проста, но съществена: подкрепата отива при семейството.

Обучени патронажни сестри и акушерки посещават майките в домовете им, като работата започва още по време на бременността – при включване в програмата не по-късно от 28-ата гестационна седмица – и продължава до навършването на две години на детето.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

По време на тези посещения майките получават индивидуална подкрепа по теми, свързани със здравето и развитието на детето, грижите през първите години, ранното учене, храненето, семейното планиране и изграждането на по-голяма самостоятелност.

Целта не е просто да бъде оказана помощ в труден момент. Целта е родителите да придобият знанията, увереността и уменията, с които сами да създадат по-добра среда за своето дете.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Над 500 семейства вече са получили подкрепа

От началото на теренната работа в София през 2016 г., а две години по-късно и в Пловдив, програмата е достигнала до 519 млади майки, предимно в тийнейджърска възраст, които стават родители за първи път, както и до техните семейства. Патронажните сестри и акушерки са прекрачили прага на домовете им повече от 25 000 пъти.

Резултатите от оценката на програмата са особено важни, защото показват не само колко семейства са обхванати, а какво се променя за тях.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

През 2022 и 2023 г. Университетът в Утрехт и агенция „Алфа Рисърч“ оценяват резултатите от програмата. При сравнение с контролните групи децата на майките, участвали в програмата, показват значително по-добри резултати в ключови области на ранното развитие – фината и грубата моторика и уменията за решаване на проблеми. При тях е и значително по-нисък рискът от затруднения в социално-емоционалното развитие. Развитието е измервано с международно утвърдените инструменти ASQ-3 и ASQ:SE.

Това е важно, защото развитието през първите години е пряко свързано с готовността на детето за училище и с последващите му възможности – както в образованието, така и на пазара на труда.

Промяната се вижда и при самите майки. Участничките демонстрират по-добри знания и практики, свързани с ранното учене и стимулирането на развитието на детето. Отчетени са и положителни резултати по отношение на кърменето – майките, участвали в програмата, са кърмили първото си дете средно поне 0.8 месеца по-дълго.

Програмата допринася и за по-добра информираност относно методите за контрацепция – знание, което може да има значение за здравето на жената и за интервала между последователните бременности.

Целия доклад от оценката можете да прочетете тук.

Първите 1000 дни: инвестиция с дългосрочен ефект

Защо именно този период е толкова важен?

Защото развитието на детето не започва с първия му ден в детската градина или училище. То започва още по време на бременността.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Първите 1000 дни са период на изключително бързо физическо, когнитивно и емоционално развитие. Затова подкрепата към родителите в този момент може да предотврати проблеми или да помогне те да бъдат преодолени още в началото.

При семействата, които живеят в бедност, ефектът може да бъде още по-значим. Вместо ресурсите да се насочват едва когато вече е възникнал сериозен проблем, патронажната грижа работи превантивно – с родителите и детето още от самото начало.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Модел, който се прилага в различни държави

Програмата Nurse-Family Partnership се прилага в редица държави, сред които САЩ, Канада, Австралия, Англия, Северна Ирландия, Норвегия и Шотландия.

Натрупаните международни данни показват положителни ефекти в различни области – от здравето на майката и детето и развитието на децата до образованието, заетостта на майките и намаляването на някои рискове за децата и семействата.

Общото между тези модели е разбирането, че универсалната подкрепа не винаги е достатъчна. Семействата в най-уязвимо положение често имат нужда от по-интензивна и персонализирана помощ.

Именно тук патронажната грижа има своята роля – да насочи професионална подкрепа към тези, които имат най-голяма нужда от нея, и то в момент, когато тази подкрепа може да даде най-голям резултат.

От дарителски проект към публична услуга

Дълго време „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ зависеше почти изцяло от дарители и проектно финансиране и достигаше до ограничен брой семейства. Натрупаният опит и резултатите от оценките обаче поставят по-големия въпрос: може ли подобен модел да стане част от публичната система за подкрепа на родители и деца?

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Първите отговори вече са налице – и идват от София. От юли 2026 г. Столична община финансира услугата със собствени средства по договор, сключен след общински конкурс. Това е ясен знак, че една инициатива, започнала с частни средства, може да докаже стойността си и да стане част от публичните услуги, които един град осигурява на своите жители.

Вторият отговор идва на национално ниво. През май 2026 г. Министерството на здравеопазването взе решение да въведе нов Национален модел за патронажна грижа за бременни жени и семейства с деца до две години – стъпка, която за първи път отваря възможност подобна подкрепа да стигне до всяка област. Моделът предвижда три нива на грижа – универсална, прогресивна и силно таргетирана – според здравните и социалните рискове, и тепърва предстои да бъде разписан в детайли и да заработи на терен.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

Тук не е нужно да се започва от нулата. Десет години работа с над 500 семейства, независима оценка и обучени сестри и акушерки, които знаят как да стигнат до най-трудно достъпните домове – това е готов ресурс, който държавата може да използва още сега. Ако този опит влезе в най-интензивното ниво на националния модел, най-уязвимите майки и деца в цялата страна ще получат подкрепа, чиято ефективност у нас вече е доказана.

Това не означава повече ресурси за всички по един и същи начин. Означава по-интелигентно насочване на ресурсите там, където те могат да имат най-голям ефект.

За младата майка това може да бъде незаменимата връзка с патронажна сестра. Един разговор за храненето на бебето. Един съвет за развитието му. Помощ как да общува с детето си. Подкрепа в момент, в който самата тя има нужда някой да повярва в нея.

За детето това може да бъде разликата между труден старт и възможност да разгърне потенциала си.

Източник: Фондация „Здраво бебе-здраво бъдеще“

А за обществото – инвестиция, която започва с едно семейство, но има потенциала да се превърне в промяна за цяло поколение.

Защото най-добрата социална политика понякога не е тази, която помага след появата на проблема, а тази, която успява да даде шанс още преди той да се превърне в съдба.