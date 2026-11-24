През 2026 г. са събрани и транспортирани близо 387 хил. тона отпадъци, а наложените санкции за неизпълнение на фирмите за първите 10 месеца са 691 205 евро

Продължава въвеждането на автоматизирана система в районите

Година след началото на кризисната ситуация със сметосъбирането в София най-острите проблеми са овладени, а усилията на Столичната община вече са насочени към следващата стъпка – устойчиво подобряване на качеството на услугата. Това беше основният акцент на работна среща, проведена днес с участието на кмета Васил Терзиев, заместник-кмета по направление „Околна среда" Николай Неделков, директора на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов и началниците на 24 районни инспекторати.

В рамките на срещата беше направен преглед на състоянието на сметосъбирането и сметопочистването в деветте зони на София, предприетите мерки, напредъка по новите договори и предстоящите дейности. Обсъдени бяха и подготовката за зимния сезон, критичните точки по райони и възможностите за подобряване на организацията на услугата, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

"Положихме много усилия за овладяване на кризите със сметосъбирането в последната година. Сега трябва да преминем към следващата стъпка: по-добра организация, по-силен контрол и услуга, която работи добре във всички райони.", заяви кметът Васил Терзиев. Той подчерта, че избраният от общината подход е бил по-трудният, но необходим път, за да се постигнат по-добри условия по договорите, по-голям общински капацитет и по-устойчива организация на сметосъбирането. СНИМКА: Столична община

По думите му новият модел ще спести над 220 млн. евро на софиянци:

„Отказахме да подпишем договорите на първоначално предложените, необосновано високи цени. Ако ги бяхме приели, софиянци щяха да платят над 220 млн. евро повече за почистването на града. Вместо това отстояхме позицията си и договорихме значително по-изгодни условия. Така спестяваме сериозен публичен ресурс, без да правим компромис с изискванията към услугата.", посочи Терзиев.

Повече събрани отпадъци и напредък по подмяната на съдовете

През 2026 г. в София са събрани и транспортирани общо 386 817 тона отпадъци – с 17 388 тона повече спрямо 2025 г., или ръст от 4,71%.

От тях битовите отпадъци са 307 243 тона, едрогабаритните – 78 357 тона, а зелените отпадъци – 1 217 тона. Спрямо предходната година количеството на извозените едрогабаритни отпадъци е нараснало с 13,04%.

Продължава и обновяването на съдовете за отпадъци в различните райони. Сред отчетените резултати са:

В Зона 3 – „Слатина", „Подуяне" и „Изгрев" – са подменени над 700 контейнера за отпадъци, 80 индивидуални кофи и над 80 улични кошчета.

В Зона 5 – „Банкя", „Връбница" и „Нови Искър" – са подменени над 1000 индивидуални кофи за домакинствата и над 40 улични кошчета.

В район „Красно село" (Зона 6) са подменени 664 контейнера за битови отпадъци и 116 улични кошчета.

В район „Панчарево" (Зона 2) са разположени около 70 контейнера от автоматизираната система с вместимост 3750 литра, които заменят 256 съществуващи съда.

В район „Искър" (Зона 2) вече е внедрена автоматизирана система, за чието обслужване е осигурена допълнителна специализирана техника. Системата разполага с близо 400 контейнера, в допълнение към индивидуалните кофи за домакинствата.

В останалите райони също се извършва подмяна на амортизирани контейнери, поставят се допълнителни съдове и се увеличава честотата на обслужване на местата с по-голямо количество отпадъци.

„Работим за преминаване към дългосрочни договори, които да осигурят по-устойчива организация на сметосъбирането и въвеждане на автоматизирани системи. Подготвяме процедурите достатъчно рано, за да гарантираме непрекъснатост на услугата и да предвидим необходимото време за тяхното провеждане, включително при евентуални обжалвания", заяви заместник-кметът Николай Неделков и представи напредъка по процедурите и следващите стъпки за осигуряване на дългосрочна организация във всички зони.

В Зони 2 (районите "Искър", "Кремиковци" и "Панчарево"), 3 и 5 вече са подписани дългосрочни договори. В Зони 2 и 5 продължава въвеждането на автоматизираната система и доставката на нови специализирани автомобили, които да могат да обслужват както контейнерите от автоматизираната система, така и останалите 1100-литрови. В Зона 3 изпълнителят е избрал автоматизирана система, като предстои доставката на необходимата техника и контейнери.

За Зона 1 (районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски") в следващите дни предстои процедура за пряко договаряне с продължителност 12 месеца, която да гарантира непрекъснатост на услугата. Паралелно ще бъде подготвена и дългосрочна обществена поръчка за петгодишен договор с автоматизирана система.

В Зона 4 (районите "Надежда", "Илинден" и "Сердика") след проведените съдебни процедури е избран следващият класиран участник, който е заявил готовност да намали цените на дейностите. От него са изискани необходимите документи за подписване на договора, което се очаква в следващите дни. След влизането на изпълнителя ще започне и модернизацията на услугата, включително автоматизация на контейнерите в трите района.

В Зона 6 дейностите се изпълняват от общинското дружество „Софекострой", като се разглеждат възможности за модернизация и увеличаване на капацитета. От януари 2027 г. дружеството се предвижда да поеме и обслужването на Зона 7.

За Зони 8 и 9, чиито настоящи договори изтичат съответно през август и септември 2027 г., процедурата за ново възлагане е подготвена и преминава през предварителен контрол. Очаква се обществената поръчка да бъде обявена през декември, за да има достатъчно време за провеждането ѝ и евентуални обжалвания. В нея са заложени по-високи критерии и максимални цени за отделните дейности.

Директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов представи данни за контролната дейност и изпълнението на договорите. За първите десет месеца от годината санкциите на фирмите по чистота възлизат на 691 205 евро.

„Нашата задача е да следим не само дали техниката се движи по определените маршрути, а дали възложените дейности действително се изпълняват и с необходимото качество. Когато установим пропуски или неизпълнение, предприемаме съответните санкционни действия. Контролът трябва да бъде последователен, защото целта е гражданите да получават качествена услуга във всички райони на София", заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Отделно от тях на изпълнителите не са изплатени 1 383 000 евро за неизпълнени по график кратности. Контролът се осъществява чрез проверки на място, GPS системи и видеорегистратори. Инспекторатът е съставил и близо 1500 акта на строителни фирми за замърсяване.

Като следваща основна стъпка кметът открои разширяването на разделното събиране. След проведени преговори са договорени над 900 точки и 1400 нови контейнера, както и по-редовното им обслужване.

„Трябва да гледаме на отпадъците като на суровина, а не като на боклук, който ни струва скъпо да изхвърляме и оползотворяваме", подчерта Терзиев. Той посочи, че общината ще продължи да работи за изграждането на допълнителни точки за събиране на зелени, едрогабаритни и строителни отпадъци, както и за по-ефективна организация на обслужването по заявки. Обсъжда се също промяна в реда за събиране на едрогабаритните отпадъци. Столичната община подготвя изменения в Наредбата за управление на отпадъците, които предвиждат забрана за оставянето им до сивите контейнери и въвеждане на ясен ред за предаването им чрез предварителни заявки и/или организирани пунктове.

Сред обсъдените бъдещи мерки е и възможността почистването на междублоковите пространства и уличните кошчета да бъде включено в задълженията на сметопочистващите фирми. Целта е за поддържането на чистотата в съответния район да има по-ясно разпределена и единна отговорност.